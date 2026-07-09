Ці жертвоприношення були навмисно заховані: археологи знайшли древні артефакти у Перу (фото)

Археологи в Перу виявили ритуальні підношення віком 3800 років у стародавньому місті Пеніко, що надає нові докази збереження культурних традицій після занепаду найдавніших міст цивілізації Караль. Про знахідку повідомило Міністерство культури Перу.

Пеніко датується періодом між 1800 і 1500 роками до н. е. і стало важливим місцем для вивчення розвитку ранніх суспільств в Андах. Розкопки проводили дослідники з Археологічної зони Караль (ZAC) під керівництвом доктора Рут Шейді Соліс, пише Heritage Daily.

Жертвоприношення знайшли всередині Головної будівлі, де його розмістили під час будівництва нової платформи. Археологи зазначили, що предмети були навмисно поховані в рамках церемоніального заходу, пов'язаного з освяченням будівлі.

Збірка містила 43 різьблені предмети з дерева та кістки. Деякі з них були прикрашені детальними візерунками, тоді як інші мали сліди впливу вогню. До колекції входили артефакти із зображеннями міфічних істот, людських фігур, тварин, геометричних візерунків та абстрактних символів. Деякі різьблені вироби мали невеликі поглиблення, в яких колись, ймовірно, містилися інкрустації з мінералів або напівдорогоцінного каміння, що використовувалися під час ритуалів.

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Деякі з артефактів були прикрашені детальними візерунками, тоді як інші мали сліди впливу вогню Фото: Peruvian State

Під час розкопок також було знайдено три намистини, три уламки хризоколли, два фрагменти намистин, виготовлених із мушель, дев’ять вставок у вигляді очей з мушель, які, ймовірно, були прикріплені до скульптур, та вісім дрібніших артефактів, призначення яких досі вивчається.

Увесь цей комплект було розміщено всередині ретельно підготовленого сховища довжиною лише 22 сантиметри. Він лежав у невеликому півколі з гальки й був запечатаний великим каменем, що свідчить про те, що розміщення відбувалося згідно з церемоніальною традицією.

Дослідники також виявили значну схожість між цими предметами та тими, що були знайдені на раніше досліджених пам'ятках Караля, зокрема щодо вибору матеріалів, методів різьблення та художніх мотивів. Ці свідчення вказують на те, що давні релігійні звичаї зберігалися навіть після того, як головні міські центри були покинуті.

Саме поселення Пеніко займало площу близько 19,4 гектарів і розташовувалося приблизно за 13 кілометрів від Священного міста Караль-Супе. Під час попередніх розкопок було виявлено 15 громадських будівель, що свідчить про те, що поселення слугувало ключовим сполученням між тихоокеанським узбережжям Перу, Андським нагір'ям та громадами, що мешкали ближче до тропічних лісів.

Дослідники також виявили значну схожість між цими предметами та тими, що були знайдені на раніше досліджених пам'ятках Караля Фото: Peruvian State

Ці знахідки підтвердили гіпотезу про те, що вірування та обрядові традиції цивілізації Караль продовжували впливати на наступні покоління ще довгий час після занепаду її найдавніших міст. За даними Міністерства культури Перу, ці звичаї й надалі формували пізніші андські суспільства як частина їхньої культурної ідентичності.

Останні розкопки додали ще одну важливу частину до історії однієї з найдавніших цивілізацій Америки та допомогли пояснити, як її традиції продовжували існувати в пізніших громадах.

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