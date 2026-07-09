Эти жертвоприношения были специально спрятаны: археологи обнаружили древние артефакты в Перу (фото)

Археологи в Перу обнаружили ритуальные подношения возрастом 3800 лет в древнем городе Пенико, что служит новым доказательством сохранения культурных традиций после упадка древнейших городов цивилизации Караль. Об этой находке сообщило Министерство культуры Перу.

Пенико датируется периодом между 1800 и 1500 годами до н. э. и стало важным местом для изучения развития ранних обществ в Андах. Раскопки проводили исследователи из Археологической зоны Караль (ZAC) под руководством доктора Рут Шейди Солис, пишет Heritage Daily.

Жертвоприношение обнаружили внутри Главного здания, куда его поместили во время строительства новой платформы. Археологи отметили, что предметы были намеренно захоронены в рамках церемониального мероприятия, связанного с освящением здания.

Коллекция включала 43 резных предмета из дерева и кости. Некоторые из них были украшены детальными узорами, а на других были заметны следы воздействия огня. В коллекцию входили артефакты с изображениями мифических существ, человеческих фигур, животных, геометрических узоров и абстрактных символов. Некоторые резные изделия имели небольшие углубления, в которых когда-то, вероятно, находились инкрустации из минералов или полудрагоценных камней, использовавшиеся во время ритуалов.

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Некоторые из артефактов были украшены сложными узорами, тогда как на других были заметны следы воздействия огня Фото: Peruvian State

В ходе раскопок также были найдены три бусины, три обломка хризоколли, два фрагмента бусин, изготовленных из ракушек, девять вставок в виде глаз из ракушек, которые, вероятно, были прикреплены к скульптурам, и восемь более мелких артефактов, назначение которых до сих пор изучается.

Весь этот комплект был помещен в тщательно подготовленное укрытие длиной всего 22 сантиметра. Он лежал в небольшом полукруге из гальки и был запечатан большим камнем, что свидетельствует о том, что размещение происходило в соответствии с церемониальной традицией.

Исследователи также обнаружили значительное сходство между этими предметами и теми, что были найдены на ранее исследованных памятниках Караля, в частности в отношении выбора материалов, методов резьбы и художественных мотивов. Эти свидетельства указывают на то, что древние религиозные обычаи сохранялись даже после того, как главные городские центры были заброшены.

Само поселение Пенико занимало площадь около 19,4 гектаров и располагалось примерно в 13 километрах от Священного города Караль-Супе. В ходе предварительных раскопок было обнаружено 15 общественных зданий, что свидетельствует о том, что поселение служило ключевым связующим звеном между тихоокеанским побережьем Перу, Андским нагорьем и общинами, прожившими ближе к тропическим лесам.

Исследователи также обнаружили значительное сходство между этими предметами и теми, что были найдены на ранее исследованных памятниках Караля Фото: Peruvian State

Эти находки подтвердили гипотезу о том, что верования и обрядовые традиции цивилизации Караль продолжали оказывать влияние на последующие поколения ещё долгое время после упадка её древнейших городов. По данным Министерства культуры Перу, эти обычаи и в дальнейшем формировали более поздние андские общества как часть их культурной идентичности.

Последние раскопки добавили ещё одну важную главу в историю одной из древнейших цивилизаций Америки и помогли объяснить, как её традиции продолжали существовать в более поздних сообществах.

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