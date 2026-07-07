Тысячи лет истории Египта могут исчезнуть навсегда: древние памятники оказались под угрозой (фото)

Древние наскальные рисунки в Западной пустыне Египта постепенно исчезают, поскольку климатические изменения и деятельность человека нанесли ущерб тысячам доисторических петроглифов. Эти рисунки, созданные на протяжении тысячелетий, отражают жизнь, верования и перемещения людей, населявших пустыню задолго до появления фараонов.

Оазис Дахла, расположенный примерно в 350 километрах к западу от долины Нила, содержит одну из крупнейших в Африке коллекций наскального искусства, изображения в которой датируются периодом примерно с 6 000 по 5 000 лет до н. э. вплоть до средневековья и современности, пишет Heritage Daily.

Руководитель проекта "Оаза Дахла", доктор Павел Полковский из Познанского археологического музея и Института археологии и этнологии Польской академии наук, отметил, что его команда задокументировала около 350 мест с наскальным искусством, в частности объекты с сотнями или даже более 1000 петроглифов. Помимо петроглифов, исследователи зафиксировали надписи, выполненные иероглифами, на греческом, коптском, греко-латинском и арабском языках.

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Оазис Дахла, расположенный примерно в 350 километрах к западу от долины Нила, содержит одну из крупнейших в Африке коллекций наскального искусства Фото: dr Paweł Polkowski

Большинство древних произведений искусства было высечено на нубийском песчанике, который со временем естественным образом стирается, поскольку является относительно мягким. Доктор Полковский пояснил: "Многие из этих скал настолько мягкие, что петроглиф можно стереть даже пальцем".

Повышение температуры, сильные пустынные ветры, пыль в воздухе и все более сильные ливни — всё это ускорило эрозию. В этом регионе, который когда-то славился чрезвычайно засушливыми условиями, в последние годы чаще идут дожди, что наносит дополнительный ущерб наскальным рисункам и традиционным пустынным сооружениям. Археологи считают, что эти природные процессы невозможно остановить, поэтому подробная документация этих памятников становится всё более важной.

Деятельность человека создала ещё одну серьёзную проблему: современные граффити и наскальные рисунки навсегда закрыли древние изображения. Хотя на протяжении тысячелетий — в том числе в греко-римский период — люди добавляли новые рисунки к старым, сейчас такие действия считаются вандализмом в соответствии с законами об охране культурного наследия. Исследователи даже обнаружили современный рисунок на песчанике, напоминающий смартфон, рядом с рисунками, которые, как считается, изображают британских солдат во время военных операций в оазисе в 1916 году.

Повышение температуры, сильные пустынные ветры, пыль в воздухе и все более сильные ливни — все это ускорило эрозию Фото: dr Paweł Polkowski

Работа по документированию и охране этих памятников также замедлилась, поскольку с 2014 года археологические экспедиции сталкиваются с трудностями при получении разрешений на охрану, необходимых для возобновления полевых работ. Хотя исследовательские предложения по-прежнему одобрялись Министерством туризма и древностей Египта, дополнительные разрешения зачастую не выдавались.

Это помешало многим международным экспедициям вернуться в Западную пустыню и задержало важную работу по идентификации, документированию и сохранению этих древних наскальных рисунков.

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