Древнюю базилику обнаружили под бывшим рыбным рынком в Одерцо: это было не просто сооружение (фото)

Археологи обнаружили остатки большой раннехристианской базилики под бывшим рыбным рынком в Одерцо, Италия. В ходе раскопок были обнаружены мозаичные полы, массивные фундаменты стен и несколько захоронений, что стало свидетельством существования одного из древнейших христианских культовых сооружений города.

Раскопки начались в ноябре 2025 года в историческом центре Одерцо, накануне строительства нового жилого комплекса. Работы велись на месте бывшей "Пескерии", недалеко от современного собора, пишет Arkeonews.

Археологи обнаружили фундамент большого прямоугольного здания с тремя нефами. Сооружение имеет ширину около 23 метров и простирается как минимум на 30 метров, хотя часть его западной стороны, вероятно, была разрушена во время строительства средневекового канала. Стены, толщина некоторых из которых достигала 1,2 метра, были возведены из кирпича, скрепленного раствором, и укреплены деревянными сваями, вбитыми в мягкий грунт для повышения устойчивости.

Відео дня

Эксперты полагают, что здание служило раннехристианской церковью из-за его базиликального плана, захоронений поблизости и архитектурных остатков, связанных с религиозными обрядами. Небольшие квадратные основания, найденные вблизи восточного края раскопок, возможно, поддерживали перегородки, отделявшие пресвитерий от остальной части церкви. Апсида ещё не раскопана, что свидетельствует о том, что часть здания остаётся за пределами зоны раскопок.

Мозаики содержат геометрические фигуры, растительные орнаменты, кресты, листья плюща и восьмиугольные узоры, которые были распространены в северной Италии в эпоху поздней античности Фото: Soprintendenza ABAP for the provinces of Padua, Treviso, and Belluno

Одной из самых впечатляющих особенностей этого места являются хорошо сохранившиеся полихромные мозаичные полы. Мозаики содержат геометрические фигуры, растительные орнаменты, кресты, листья плюща и восьмиугольные узоры, которые были распространены в северной Италии в эпоху поздней античности.

Особенно детализированный участок содержит большой центральный восьмиугольник, окруженный декоративными квадратами и ромбовидными узорами. Наличие тессер из стеклянной пасты свидетельствует о том, что церковь была богато украшена, а не была простой местной часовней.

Исходя из художественного стиля мозаик, специалисты датируют базилику концом IV или V века н. э. Для установления более точного возраста планируется провести радиоуглеродное датирование человеческих останков и деревянных фундаментных свай. Хотя часть пола была повреждена в результате строительных работ в XX веке и вывоза камня, большие участки сохранились и наглядно демонстрируют тщательную планировку и отделку здания.

В ходе раскопок также были обнаружены четыре захоронения вдоль южной стены базилики. В трёх из них по два покойных, причём ни в одном из них не было найдено погребальных предметов. В настоящее время антропологи исследуют останки семи человек. Эти захоронения подтверждают вывод о том, что это место было частью раннехристианского религиозного комплекса, хотя исследователи продолжают изучать его точную роль в церковной организации города.

Древнее Одерцо, известное в древности как Опитергиум, уже тогда было одним из важнейших поселений в регионе Венето. В ходе предыдущих раскопок были обнаружены форум, общественные здания, лавки, жилые дома с декоративными полами и Капитолий, датируемый периодом правления Августа.

В ходе раскопок также были обнаружены четыре захоронения вдоль южной стены базилики Фото: Soprintendenza ABAP for the provinces of Padua, Treviso, and Belluno

Недавно обнаруженная базилика свидетельствует о том, что город оставался активным и постепенно менялся по мере того, как христианство становилось доминирующей религией в северной Италии. Предыдущие находки в окрестностях, в частности византийские укрепления, раннесредневековые захоронения и фрагменты мозаики, также указывают на непрерывное заселение на протяжении многих веков.

В настоящее время раскопки перешли на этап документирования и консервации. Специалисты восстановят мозаики, исследуют захоронения, проанализируют методы строительства и определят различные этапы возведения сооружения. Местные власти и разработчики проекта также рассматривают планы по сохранению остатков в пределах будущего жилого комплекса, что позволит посетителям осмотреть базилику как часть археологических памятников Одерцо.

Эта находка является ценным свидетельством того, как менялись города на севере Италии в период поздней античности. Базилика, её мозаики и окружающие захоронения дают редкую возможность заглянуть в историю распространения христианства и дальнейшую жизнь древнего Опитергиума.

Другие новости науки