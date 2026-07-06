Древние шахтеры пользовались костяными орудиями: это продолжалось сотни лет (фото)

Археологи обнаружили доказательства того, что добыча меди в Северном Уэльсе в бронзовом веке осуществлялась не только с помощью каменных и металлических орудий. Исследования показывают, что для этого древние шахтеры использовали кости животных.

В ходе исследования, возглавляемого Ольгой Загородней из Британского музея и Харриет Уайт из "Great Orme Mines", было проанализировано 150 костяных орудий, найденных в медных рудниках Грейт-Орм в Северном Уэльсе. Команда учёных выяснила, как именно использовались различные кости при добыче меди и переработке руды, пишет Arkeonews.

Грейт-Орм, расположенный недалеко от Лландидно на побережье Уэльса, является одним из крупнейших доисторических горнодобывающих объектов Европы. Археологи обнаружили почти 6000 метров горных ходов бронзового века, охватывающих площадь около 24 000 квадратных метров и простирающихся на глубину примерно 55 метров под современной поверхностью земли.

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Лопатки и тазовые кости превращали в орудия в форме черпаков, которые, вероятно, помогали перемещать сыпучую руду или мелкоизмельченный материал Фото: Zagorodnia, O., & White, H.

Радиоуглеродное датирование древесного угля и костного коллагена показало, что добыча полезных ископаемых велась примерно между 1700 и 900 годами до н. э., что означает: эти костные орудия были частью горной традиции, которая продолжалась веками.

За десятилетие раскопок в Грейт-Орме было найдено более 30 тысяч фрагментов костей. Хотя предыдущие исследования указывали на то, что некоторые кости использовались в качестве орудий труда, последнее исследование предоставляет гораздо более убедительные доказательства их конкретных функций.

Исследователи обнаружили, что длинные кости конечностей, преимущественно крупного рогатого скота, были обтесаны в форме клиньев. Их заостренные концы имели следы значительного износа и сколов, тогда как на противоположных концах были заметны следы от многократных ударов молотком. Это свидетельствует о том, что их вбивали в мягкую медноносную породу, чтобы расколоть её.

Наибольшую группу орудий составляли реберные кости. Их отполированные края и мелкие царапины свидетельствовали о многократном контакте с абразивными материалами. По мнению исследователей, эти орудия, вероятно, использовались для соскабливания породы, богатой минералами, или для перемешивания и разравнивания измельчённой руды во время её обработки.

Лопатки и тазовые кости превращали в орудия в форме черпаков, которые, вероятно, помогали перемещать сыпучую руду или мелкоизмельченный материал. Команда также обнаружила несколько костяных шил. Хотя они не использовались непосредственно для добычи полезных ископаемых, они, возможно, помогали чинить кожаные мешки, деревянные ёмкости или защитное снаряжение, которое использовали горняки под землёй.

Костяные инструменты вбивали в мягкую медноносную породу, чтобы расколоть ее Фото: Zagorodnia, O., & White, H.

Один из главных выводов исследования заключается в том, что кость оставалась ценным материалом даже после появления бронзы. В Грейт-Орми уже найдены свидетельства наличия каменных орудий, древесного угля, использовавшегося для разжигания огня, и обломков медных сплавов, связанных с горным делом. Металл не заменил кость, а стал ещё одним вариантом в разнообразном наборе орудий труда.

Кость обладала несколькими преимуществами. Она была лёгкой, её легко было обрабатывать, а также её можно было легко добыть от домашних животных, таких как крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи. Медные месторождения в Грейт-Орми были обнаружены в относительно мягком выветренном доломите, содержащем минералы, в частности малахит и гетит. В таких условиях костяные орудия хорошо подходили для работ, не требовавших прочности бронзы.

Известняковая и доломитовая геология Грейт-Орма также способствовала сохранению органических материалов, которые обычно подвергаются разложению. Благодаря этой редкой сохранности археологи получили ценные свидетельства, которых часто не хватает на других доисторических горнодобывающих объектах, где сохранились лишь каменные и металлические орудия труда.

Эти находки также согласуются с данными по другим горнодобывающим объектам бронзового века по всей Европе. О подобных костяных орудиях сообщалось в Украине, Австрии, Ирландии, Казахстане и Узбекистане. Исследователи отметили, что каждая горная община адаптировала свои орудия к местным условиям, доступным животным и типу добываемой горной породы. Однако неоднократные находки костяных клиньев, орудий из ребер и лопаток на столь обширной территории свидетельствуют о том, что горняки обменивались практическими знаниями о том, как наилучшим образом использовать кость.

Костяные орудия хорошо подходили для работ, не требовавших прочности бронзы Фото: Zagorodnia, O., & White, H.

Авторы отметили, что исследование все еще находится на начальной стадии. Изучена лишь небольшая часть из тысяч найденных фрагментов костей, и требуются дальнейшие эксперименты, чтобы точно определить, насколько эффективны были эти орудия.

Кроме того, археологи пока не обнаружили в Грейт-Орме специализированного участка для переработки руды, поэтому некоторые интерпретации, особенно касающиеся орудий из ребер, остаются предварительными.

Исследование показывает, что технологический прогресс определялся практическими решениями, а не простой заменой одного материала другим, что позволяет составить более полное представление о повседневной жизни доисторических горных общин.

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