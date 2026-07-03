Археологи прокопали 1000 траншей, чтобы найти эти артефакты: чего ждать дальше (фото)

Археологи, работающие вдоль планируемого маршрута Восточно-Западной железной дороги в Англии, обнаружили римские монеты, вазу позднего железного века и остатки керамики. Артефакты были найдены в графствах Бедфордшир и Кембриджшир, где в настоящее время проложено 1000 археологических траншей в рамках подготовки к строительству железнодорожной линии, которая соединит Кембридж и Оксфорд.

Раскопки проводились в рамках экологической экспертизы, необходимой перед началом строительства. Ожидается, что в течение следующих двух лет по всей трассе будет прокопано около 6 000 археологических пробных траншей, пишет BBC.

Среди наиболее значимых находок — римская монета с именем императора Каравзия, правившего Британией и северной Галлией в конце III века н. э., возглавляя римский флот, базировавшийся в Ла-Манше. Археологи также обнаружили вазу позднего железного века и обломки керамики, что является ещё одним свидетельством о людях, населявших этот регион задолго до того, как было запланировано строительство железной дороги.

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Археологи проводят раскопки на тщательно отобранных участках, так называемых "слотах", внутри пробных траншей, чтобы определить возраст, состояние и значение любых обнаруженных ими объектов Фото: East West Rail

Майк Корт, руководитель отдела исторической среды компании East West Rail Co, отметил, что археологические работы "необходимы для того, чтобы помочь нам спроектировать и построить железную дорогу с уважением к окружающей среде и нашему общему культурному наследию".

Перед началом раскопок специалисты проводят геофизические исследования, чтобы определить участки, где могут находиться погребённые памятники. Затем археологи раскапывают тщательно отобранные участки, так называемые "слоты", внутри пробных траншей, чтобы определить возраст, состояние и значение любых объектов, которые они обнаруживают. Обычно каждая траншея имеет длину около 50 метров, ширину два метра и глубину примерно полметра.

По словам руководителя археологических исследований Джосса Пайпера-Джаретта, каждая раскопка приносит ценную информацию о прошлом этого региона. Он отметил: "Каждая находка помогает составить более полную картину о людях, которые когда-то здесь жили". Он также рассказал о том, как его увлекает эта работа, добавив: "Когда вы раскапываете эти объекты, вы часто становитесь первым человеком, который видит их за последние 2000 лет, а иногда и за гораздо более длительный период, что вызывает поистине особые ощущения — это просто удивительно".

Стиль, форма и методы изготовления керамики часто свидетельствуют о периоде, в который она была создана, и о том, как жили люди Фото: East West Rail

После раскопок каждый предмет тщательно очищают, исследуют, документируют и помещают в археологический архив для будущих исследований. Этот процесс позволяет экспертам сравнивать находки из разных мест и лучше понимать, как менялись сообщества с течением времени.

Римские монеты могут помочь датировать археологические слои, поскольку на многих из них есть имена или изображения императоров. Керамика играет не менее важную роль, поскольку её стиль, форма и методы изготовления часто свидетельствуют о периоде, в который она была создана, и о том, как жили люди.

Эти находки свидетельствуют о том, что крупные строительные проекты также могут предоставить ценные возможности для изучения прошлого ещё до начала строительства. Тщательная археологическая работа помогает сохранить исторические свидетельства, одновременно давая исследователям более глубокое понимание людей, живших в Британии тысячи лет назад.

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