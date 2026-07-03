Археологи прокопали 1000 траншей щоб знайти ці артефакти: чого чекати далі (фото)

Археологи, які працюють уздовж запланованого маршруту Східно-Західної залізниці в Англії, виявили римські монети, вазу пізньої залізної доби та залишки кераміки. Артефакти знайшли в графствах Бедфордшир та Кембриджшир, де на даний момент закладено 1000 археологічних траншей у рамках підготовки до будівництва залізничної лінії, що з'єднає Кембридж та Оксфорд.

Розкопки були частиною екологічної оцінки, необхідної перед початком будівництва. Очікується, що протягом наступних двох років на всій трасі буде прокопано близько 6 000 археологічних пробних траншей, пише BBC.

Серед найвизначніших знахідок — римська монета з ім'ям імператора Каравзія, який правив Британією та північною Галлією наприкінці III століття н. е., очолюючи римський флот, що базувався в Ла-Манші. Археологи також виявили вазу пізньої залізної доби та уламки кераміки, що є ще одним свідченням про людей, які мешкали в цьому регіоні задовго до того, як було заплановано будівництво залізниці.

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Археологи розкопують ретельно відібрані ділянки, так звані "слоти", всередині пробних траншей, щоб визначити вік, стан та значення будь-яких об'єктів, які вони виявляють Фото: East West Rail

Майк Корт, керівник відділу історичного середовища компанії East West Rail Co, зазначив, що археологічні роботи є "необхідними для того, щоб допомогти нам спроєктувати та побудувати залізницю з повагою до навколишнього середовища та нашої спільної культурної спадщини".

Перед початком розкопок фахівці проводять геофізичні дослідження, щоб визначити ділянки, де можуть знаходитися поховані пам'ятки. Потім археологи розкопують ретельно відібрані ділянки, так звані "слоти", всередині пробних траншей, щоб визначити вік, стан та значення будь-яких об'єктів, які вони виявляють. Зазвичай кожна траншея має довжину близько 50 метрів, ширину два метри та глибину приблизно півметра.

За словами керівника археологічних досліджень Джосса Пайпера-Джаретта, кожна розкопка додає цінної інформації про минуле цього регіону. Він зазначив: "Кожна знахідка допомагає скласти більш повну картину про людей, які колись тут жили". Він також розповів про захоплення від цієї роботи, додавши: "Коли ви розкопуєте ці об'єкти, ви часто стаєте першою людиною, яка бачить їх за останні 2000 років, а іноді й за набагато довший час, що викликає справді особливі відчуття — це просто дивовижно".

Стиль, форма та методи виготовлення кераміки часто свідчать про період, у який вона була створена, та про те, як жили люди Фото: East West Rail

Після розкопок кожен предмет ретельно очищують, досліджують, документують і поміщають до археологічного архіву для майбутніх досліджень. Цей процес дозволяє експертам порівнювати знахідки з різних місць і краще розуміти, як змінювалися громади з плином часу.

Римські монети можуть допомогти датувати археологічні шари, оскільки на багатьох із них є імена або зображення імператорів. Кераміка є не менш важливою, оскільки її стиль, форма та методи виготовлення часто свідчать про період, у який вона була створена, та про те, як жили люди.

Ці знахідки свідчать про те, що великі будівельні проєкти також можуть надати цінні можливості для вивчення минулого ще до початку будівництва. Ретельна археологічна робота допомагає захистити історичні свідчення, водночас даючи дослідникам краще розуміння людей, які жили у Британії тисячі років тому.

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