Найдовша серед усіх знайдених: у Англії виявили древню драбину залізної доби (фото)

Археологи в Кембриджширі виявили дерев'яну драбину, яка збереглася упродовж понад 2000 років після того, як була похована у заболоченому водоймищі. Цей предмет, знайдений у Вест-Кемборні, наразі вважається найдовшою доісторичною дерев’яною драбиною, про яку на сьогодні відомо у Великій Британії.

Дослідники вважають, що драбина датується пізньою епохою заліза, лише за кілька століть до римського завоювання Британії. За даними Кембриджської археологічної групи, це "найдовша дерев'яна драбина, відома на сьогодні у Британії", пише Arkeonews.

На відміну від цінних прикрас чи обрядових предметів, ці сходи були побудовані з простою метою. Вони давали змогу людям дістатися до води у великому водопої, що мав близько 25 метрів у довжину та 14 метрів у ширину. Оскільки сходи залишалися похованими у вологому ґрунті з дуже малим вмістом кисню, деревина уникла гниття, яке зазвичай з часом руйнує органічні матеріали.

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Водойма була важливою частиною місцевого сільськогосподарського ландшафту. Ймовірно, вона забезпечувала водою худобу та допомагала людям регулювати водний режим у місцевості з важкими глинистими ґрунтами. Наявність драбини свідчить про те, що цю споруду ретельно доглядали, а не залишали заповнюватися природним чином.

Сходи виявили під час розкопок, пов'язаних із забудовою ділянок "Берглі Грін" та "Чіверс Райз" у Вест-Кемборні. Археологи з Кембриджської археологічної групи дослідили територію площею п'ять гектарів і зафіксували понад 150 археологічних об'єктів, що датуються періодом залізної доби та ранньоримської епохи.

Серед найвизначніших об’єктів — кругле огородження діаметром 24 метри, яке, ймовірно, використовувалося для утримання худоби. Під час розкопок також було знайдено кераміку, кістки тварин та обпалені камені, що свідчить про приготування їжі та інші повсякденні справи. Було виявлено понад 780 фрагментів римської кераміки, що свідчить про те, що ця територія залишалася заселеною після приходу римлян.

Під час розкопок також було знайдено кераміку, кістки тварин та обпалені камені Фото: Cambridge Archaeological Unit

Останні знахідки вписуються в набагато ширшу картину людської діяльності в околицях Кемборна. Попередні розкопки, проведені компанією "Wessex Archaeology", задокументували понад 1000 років заселення на території приблизно шести квадратних кілометрів. Докази свідчать, що люди мешкали в цій місцевості приблизно з 800 року до н. е. до близько 800 року н. е., попри уявлення про те, що густі глинисті ґрунти були непридатними для тривалого проживання.

Під час попередніх досліджень також було виявлено римські предмети побуту, такі як столові прибори, ключі, пінцети, брошки та шпильки. Археологи також знайшли римські поховання, зокрема скелети, розміщені в ровах та трунах. Одне з поховань свідчило про те, що після смерті голову було відокремлено — практика, відома з римської Британії, але досі не до кінця з'ясована.

Інші розкопки поблизу дозволили виявити обгороджені поселення, круглі будинки, великі межові рови, дерев'яні споруди, сміттєві відкладення, підготовлені поверхні та додаткові водозабірні ями. У сукупності ці залишки свідчать про те, що сільська місцевість на захід від Кембриджа протягом багатьох століть була місцем проживання активних сільськогосподарських громад.

Дерев'яна драбина привертає особливу увагу, оскільки предмети з дерева рідко зберігаються в археологічних знахідках. У цьому випадку вологі умови дозволили зберегти цінний предмет повсякденного вжитку, який розкриває, як люди регулярно отримували доступ до важливого джерела води та управляли ним.

Замість того, щоб акцентувати увагу на багатстві чи статусі, драбина демонструє, як прості люди будували та підтримували інфраструктуру, необхідну для забезпечення сільського господарства, тваринництва та повсякденного життя. У результаті цей рідкісний предмет доповнює історію поселень у графстві Кембриджшир важливою ланкою та дає чіткіше уявлення про життя до та після римського завоювання.

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