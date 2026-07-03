Археологи знайшли піценську гробницю в Італії: виявлено безцінні артефакти (фото)

У центральній Італії археологи розкопали вражаючий похоронний комплекс VI століття до н. е., який надав нові свідчення про життя та похоронні звичаї стародавніх піценів. На ділянці, розташованій поблизу Сіроло в регіоні Марке, були знайдені елітні могили та рідкісні артефакти залізної доби.

Розкопки проводилися в рамках превентивних археологічних робіт під керівництвом Управління з питань археології, образотворчого мистецтва та ландшафту провінцій Анкона, Пезаро та Урбіно. Проєкт реалізувала компанія ArcheoLab у співпраці з муніципалітетом Сіроло, пише Arkeonews.

Нещодавно виявлене кладовище розташовувалося неподалік від знаменитого некрополя "I Піні" та відомої "Гробниці королеви" в Сіроло-Нумана. Дослідники вважають, що ця остання знахідка була частиною більшого кладовища, яке використовувала місцева аристократія.

У центрі комплексу знаходилася могила дорослого чоловіка, похованого разом із "куррусом" — двоколісною колісницею, яку, ймовірно, помістили в гробницю цілою Фото: Soprintendenza ABAP Ancona Pesaro Urbino

У центрі комплексу знаходилася могила дорослого чоловіка, похованого разом із "куррусом" — двоколісною колісницею, яку, ймовірно, помістили в гробницю цілою. У піценському суспільстві та інших регіонах доримської Італії колісниці були скоріше символами багатства та високого соціального статусу, аніж засобом повсякденного пересування.

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У похованні також було знайдено шолом, сокиру та кілька інших видів зброї. Деякі з цих предметів досі реставруються та досліджуються, але археологи вважають, що вони можуть символізувати форми влади, які рідко зустрічаються в піценській археології.

Такі багаті поховання є особливо цінними, оскільки піценці залишили дуже мало письмових свідчень. Натомість історики покладаються на могили, зброю, прикраси, імпортні товари та обрядові предмети, щоб зрозуміти їхнє суспільство та систему керівництва.

Однією з найвизначніших знахідок стала група великих бронзових посудин, які понад 2500 років залишалися запечатаними керамічними кришками. Усередині археологи виявили органічний матеріал, уламки кераміки та кістки тварин. Дослідники ретельно вивчають ці залишки, перш ніж робити остаточні висновки.

Нещодавно виявлене кладовище розташовувалося неподалік від знаменитого некрополя "I Піні" та відомої "Гробниці королеви" в Сіроло-Нумана Фото: Soprintendenza ABAP Ancona Pesaro Urbino

Цей вміст може бути або харчовими жертвоприношеннями, покладеними в могилу, або залишками похоронного бенкету, що відбувся перед похованням. Обидва пояснення свідчать про важливість спільних трапез у традиціях піценської еліти. Приладдя для бенкетів було не просто столовим посудом — воно також відображало статус власника, його лідерство та роль у громаді.

Споруда, що оточувала гробницю, також здивувала археологів. Великі піценські похоронні пам'ятники зазвичай оточували кругові рови, які відокремлювали похоронну ділянку від навколишньої території. Однак у Сіроло дослідники виявили замість цього круговий дерев'яний частокіл. Ряд ям від стовпів вказував на те, де колись стояв дерев’яний бар'єр.

У кількох ямах від стовпів на дні були ретельно підібрані фрагменти кераміки. Ці знахідки свідчать про те, що саме спорудження огорожі могло бути частиною похоронної церемонії. Ця незвичайна конструкція відкрила тип похоронної архітектури, який раніше не був задокументований у цій частині піценської території.

Поруч із чоловічим похованням археологи виявили могилу жінки. Органічні рештки збереглися напрочуд добре, у них залишилися сліди тканин, взуття та особистих прикрас. На грудях, плечах, тазі та ногах було знайдено численні фібули — стародавні брошки, що використовувалися для застібання одягу, — що допомогло дослідникам реконструювати, як були розташовані її одяг та похоронний саван.

За головою жінки лежала велика фібула з бурштиновою вставкою, яка, ймовірно, була прикріплена до головного убору або зачіски. Поховання показало, що жінки високого статусу виявляли свій престиж через одяг, прикраси, бурштин та ретельно продумані похоронні звичаї, що відображало традиції, характерні для інших заможних піценських могил.

Поруч із чоловічим похованням археологи виявили могилу жінки Фото: Soprintendenza ABAP Ancona Pesaro Urbino

Піценці — це італійський народ, який мешкав уздовж центрального узбережжя Адріатичного моря у залізній добі, переважно на території сучасних регіонів Марке та північної частини Абруццо. До їхніх головних центрів належало сусіднє місто Нумана, яке підтримувало торгівельні зв'язки з етруськими, грецькими та іншими італійськими громадами.

Подальша реставрація та лабораторне дослідження артефактів нададуть додаткову інформацію про похоронні обряди, що практикувалися понад 2500 років тому. Навіть до завершення цих досліджень похоронний комплекс у Сіроло вже розширив уявлення археологів про піценське суспільство.

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