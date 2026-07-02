"Знахідка перевершила всі очікування": археологи знайшли древню пам'ятку у Шотландії (фото)

Археологи виявили сліди раніше невідомого доісторичного кола, прихованого у місцевості Махрі-Мур на острові Арран у Шотландії. Ця знахідка доповнила історію одного з найважливіших стародавніх церемоніальних ландшафтів країни та показала, що під поверхнею можуть бути поховані й інші пам'ятки.

Відкриття було зроблено під час геофізичної розвідки, проведеної організацією "Історичне середовище Шотландії" (HES). Замість того, щоб копати землю, дослідники використовували скануюче обладнання, щоб зазирнути під поверхню, пише Heritage Daily.

Дослідники виявили 12 круглих ям, розташованих кільцем, з місцем для ще двох. Хоча в ямах не збереглося жодного каменю, археологи вважають, що колись на цьому місці могли стояти менгіри або великі дерев'яні стовпи.

Дослідження очолював доктор Нік Хеннон, старший менеджер з реєстрації культурної спадщини в HES. "Ми надзвичайно раді цьому новому відкриттю, — сказав він. — Ми знаємо, що на Махрі-Мур ще багато археологічних пам'яток, які чекають на своє відкриття, але виявлення нового кола повністю перевершило наші очікування".

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Махрі-Мур відомий у всьому світі своєю колекцією пам'яток неоліту та бронзової доби, що датуються приблизно 3500–1500 роками до н. е. У цьому районі розташовані шість кам'яних кіл, стоячі камені, похоронні кургани та кам'яні саркофаги, що робить його однією із найбагатших доісторичних пам'яток Шотландії.

Археологи можуть проводити дослідження не порушуючи ґрунту та не завдаючи потенційної шкоди археологічним пам'яткам Фото: Historic Environment Scotland

Попередні розкопки показали, що деякі з існуючих кам'яних кіл спочатку були дерев'яними, а потім були перебудовані з каменю. З огляду на це дослідники припускають, що нещодавно виявлений пам'ятник міг бути створений за тим самим принципом.

Деякі з цих кіл згодом перетворилися на поховальні місця. Археологи виявили сліди як кремації, так і поховань цілих тіл, що, ймовірно, належали видатним членам місцевих громад. Нещодавно виявлене коло, можливо, також слугувало цією метою, хоча для підтвердження його точної ролі знадобляться додаткові дослідження.

Доктор Хеннон також пояснив, як сучасні технології змінили археологічні дослідження. "Інструменти, які ми використовуємо для вивчення того, що знаходиться під землею, постійно вдосконалюються, і ми можемо дізнаватися дедалі більше про нашу поховану історію, не порушуючи ґрунту та не завдаючи потенційної шкоди археологічним пам'яткам", — сказав він.

Він додав: "Такі відкриття нагадують нам, чому ми займаємося цією роботою — щоб дбати про культурну спадщину Шотландії та в процесі цього розкривати все більше таємниць нашого минулого".

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