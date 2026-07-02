У Ірландії знайшли одне з перших протоміст Європи: йому понад 3000 років (фото)

Вчені виявили нові докази того, що форт Хаугі в Північній Ірландії є однією з найважливіших пам'яток бронзової доби в північно-західній Європі. Дослідження свідчить, що це місце було набагато більшим, ніж просто городище, і слугувало центром поселення, металообробки, проведення ритуалів, бенкетів та міжрегіональної торгівлі.

Дослідження проводилося під керівництвом Джеймса О'Дрісколла з Університету Глазго та Патріка Глісона з Квінзського університету в Белфасті. Команда дійшла висновку, що форт Хаугі, датований 1200 роками до н. е., був ретельно організованим комплексом, а не просто оборонним укріпленням, пише Arkeonews.

Дослідники виявили понад 204 круглі дерев'яні споруди, більшість із яких мали діаметр від семи до дев'яти метрів. Три значно більші споруди, ймовірно, використовувалися для громадських або обрядових цілей.

Хоча археологи застерігають, що для підтвердження того, чи існували всі споруди одночасно, потрібні подальші дослідження, ці знахідки роблять форт Хаугі одним із найпереконливіших прикладів протоміського розвитку в Ірландії епохи бронзи.

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Дослідники виявили понад 204 круглі дерев'яні споруди, більшість із яких мали діаметр від семи до дев'яти метрів Фото: O’Driscoll, J., & Gleeson, P.

Під час розкопок археологи знайшли кераміку, обвуглене зерно, уламки бронзи та золота, відходи лиття та тисячі кісток тварин. Ці знахідки свідчать про те, що це місце було важливим центром металообробки та проведення великих спільних бенкетів. У бронзовій добі цінні металеві предмети були тісно пов'язані зі статусом, ритуальними практиками та регіональним впливом.

Раніше археологи знаходили рідкісні імпортні артефакти, зокрема скарб Тамлагт, що містив чашу типу Фуксштадт, кубок типу Єнішовіце та інші предмети, пов'язані з Центральною Європою. Знайдене неподалік кільце на шию в іберійському стилі також вказє на торгівельні мережі, що простягалися далеко за межі Ірландії.

Ще однією ключовою особливістю були "Королівські ставки" — штучний басейн, розташований нижче городища. Археологи виявили форми для виготовлення мечів, останки тварин, роги благородного оленя та частину людського черепа, що свідчить про використання водойми для ритуальних поховань. Проїзна алея довжиною 87 метрів, обгороджена частоколом, з'єднувала водойму безпосередньо з фортом Хаугі.

Ще однією ключовою особливістю були "Королівські ставки" — штучний басейн, розташований нижче городища Фото: O’Driscoll, J., & Gleeson, P.

Замість того, щоб описувати форт Хаугі як перше місто Європи, дослідники дійшли висновку, що це був великий протоміський центр, де поєднувалися поселення, ремісниче виробництво, ритуальна діяльність та торгівля. Ці знахідки ставлять під сумнів традиційну точку зору, згідно з якою Ірландія бронзової доби складалася переважно з розрізнених сільськогосподарських громад, і показують, що великі, організовані центри вже існували близько 3000 років тому.

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