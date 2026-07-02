В Ирландии обнаружили один из первых протогородов Европы: ему более 3000 лет (фото)

Учёные обнаружили новые доказательства того, что форт Хауги в Северной Ирландии является одним из важнейших памятников бронзового века в северо-западной Европе. Исследование показывает, что это место было гораздо больше, чем просто городище, и служило центром поселения, металлообработки, проведения ритуалов, пиров и межрегиональной торговли.

Исследование проводилось под руководством Джеймса О'Дрисколла из Университета Глазго и Патрика Глисона из Квинзского университета в Белфасте. Команда пришла к выводу, что форт Хауги, датируемый 1200 годом до н. э., представлял собой тщательно организованный комплекс, а не просто оборонительное укрепление, пишет Arkeonews.

Исследователи обнаружили более 204 круглых деревянных сооружений, большинство из которых имело диаметр от семи до девяти метров. Три значительно более крупных сооружения, вероятно, использовались для общественных или обрядовых целей.

Хотя археологи отмечают, что для подтверждения того, существовали ли все сооружения одновременно, необходимы дальнейшие исследования, эти находки делают форт Хауги одним из наиболее убедительных примеров протогородского развития в Ирландии в бронзовом веке.

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Исследователи обнаружили более 204 круглых деревянных сооружений, большинство из которых имели диаметр от семи до девяти метров Фото: O’Driscoll, J., & Gleeson, P.

В ходе раскопок археологи обнаружили керамику, обугленное зерно, обломки бронзы и золота, отходы литья и тысячи костей животных. Эти находки свидетельствуют о том, что это место было важным центром металлообработки и проведения крупных совместных пиров. В бронзовом веке ценные металлические предметы были тесно связаны со статусом, ритуальными обрядами и региональным влиянием.

Ранее археологи обнаруживали редкие импортные артефакты, в частности клад Тамлагт, в котором находились чаша типа Фуксштадт, кубок типа Енишовице и другие предметы, связанные с Центральной Европой. Найденное неподалеку кольцо на шею в иберийском стиле также указывает на торговые сети, простиравшиеся далеко за пределы Ирландии.

Еще одной ключевой особенностью были "Королевские пруды" — искусственный бассейн, расположенный ниже городища. Археологи обнаружили формы для изготовления мечей, останки животных, рога благородного оленя и часть человеческого черепа, что свидетельствует об использовании водоема для ритуальных захоронений. Проездная аллея длиной 87 метров, огороженная частоколом, соединяла водоем непосредственно с фортом Хауги.

Еще одной ключевой особенностью были "Королевские пруды" — искусственный бассейн, расположенный ниже городища Фото: O’Driscoll, J., & Gleeson, P.

Вместо того чтобы описывать форт Хауги как первый город Европы, исследователи пришли к выводу, что это был крупный протогородской центр, в котором сочетались поселения, ремесленное производство, ритуальная деятельность и торговля. Эти находки ставят под сомнение традиционную точку зрения, согласно которой Ирландия бронзового века состояла преимущественно из разрозненных сельскохозяйственных общин, и показывают, что крупные, организованные центры уже существовали около 3000 лет назад.

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