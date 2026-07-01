Древние рисунки свидетельствуют о неожиданных связях: что обнаружили ученые (фото)

Древние наскальные рисунки, обнаруженные вдоль атлантического побережья Испании и Португалии, дали новые подсказки о том, насколько тесно были связаны между собой сообщества бронзового века. Исследователи выяснили, что несколько изображений лодок с северо-запада Иберии имеют заметные общие черты с подобными изображениями, созданными на юге Скандинавии.

Учёные сравнили наскальные изображения лодок с севера Португалии и юго-запада Галисии с тысячами изображений лодок бронзового века, обнаруженных в Швеции и Дании, пишет Arkeonews.

Хотя скандинавское наскальное искусство насчитывает более 20 000 известных изображений лодок, подобные рисунки на Иберийском полуострове встречаются гораздо реже. Благодаря своей редкости недавно исследованные образцы дают ценные сведения для понимания мореплавания и культурных контактов эпохи бронзы.

Исследователи обнаружили, что некоторые иберийские резьбы содержат детали, которые также встречаются в скандинавских образцах. Среди них — украшенные носовые и кормовые части лодок, птицеобразные или S-образные концы, ряды весел, возможные системы управления, а также формы, которые, вероятно, изображали паруса, такелаж или связанное с ними оборудование. Некоторые резьбы, судя по всему, изображали относительно крупные суда, а не простые лодки-однодеревки.

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Исследователи обнаружили, что на нескольких иберийских резьбах присутствуют детали, которые также встречаются в скандинавских образцах Фото: Díaz-Guardamino et al.

Согласно исследованию, сочетание этих специфических черт вряд ли могло быть результатом одного лишь стечения обстоятельств. Исследователи предположили, что либо гости из-за пределов Иберии высекли некоторые из этих изображений, либо местные общины познакомились с иностранными конструкциями судов благодаря постоянным контактам с моряками, пересекавшими воды Атлантики.

Прямая датировка наскальных изображений по-прежнему представляет собой сложную задачу, поэтому исследователи оценили их возраст, сравнив их с изображениями скандинавских лодок, встречающимися на бронзовых предметах, резных каменных плитах и других материалах, возраст которых уже установлен. На основании этих сравнений большинство иберийских изображений было датировано примерно 1300–800 годами до н. э., то есть периодом поздней бронзовой эпохи.

В этот период отмечался рост перевозок драгоценных металлов через атлантическую часть Европы, особенно меди и, вероятно, олова. Северо-западная Иберия занимала важное положение между внутренними горнодобывающими районами и Атлантическим океаном. Как следствие, этот регион, вероятно, служил перевалочным пунктом, соединявшим южную Иберию с Британией, Ирландией и Скандинавией благодаря морской торговле.

Важную роль в исследовании сыграло также расположение этих резных скал. С помощью анализа на основе геоинформационной системы (ГИС) команда изучила окружающий ландшафт и обнаружила, что многие из резных скал расположены вблизи рек, устьев рек, заливов или побережья Атлантического океана. Даже объекты, расположенные в глубине материка, оказались тесно связанными с водными путями или регионами, богатыми полезными ископаемыми.

Закономерности свидетельствуют о том, что резьба намеренно размещалась там, где важную роль играли путешествия, видимость и передвижение по водным путям Фото: Díaz-Guardamino et al.

Один из самых необычных примеров — местность Пенедо-ду-Муро, расположенная примерно в 100 километрах от Атлантического океана на большой высоте в долине Тамега. Хотя расстояние от моря поначалу казалось странным, эта долина известна своими месторождениями олова. Исследователи выдвинули гипотезу, что эта местность, вероятно, была важным пунктом в сетях межрегионального обмена, простиравшихся далеко вглубь материка.

Эти закономерности свидетельствуют о том, что резьба намеренно размещалась там, где важную роль играли путешествия, видимость и передвижение по водным путям. Вместо того чтобы быть изолированными произведениями искусства, они, вероятно, обозначали места, связанные с общением, торговлей или ритуальной деятельностью.

Команда также объединила 3D-сканирование с высоким разрешением, фотограмметрию и технологию Reflectance Transformation Imaging, чтобы зафиксировать детали, которые зачастую трудно различить невооруженным глазом. Эти методы позволили обнаружить тонкие резные линии, следы позднейшей переработки и конструктивные детали, которые в предыдущих исследованиях были упущены.

Команда также объединила 3D-сканирование с высоким разрешением, фотограмметрию и технологию Reflectance Transformation Imaging Фото: Díaz-Guardamino et al.

Хотя многие из этих резных изображений небольшие, повреждены ветром и их трудно интерпретировать по отдельности, в совокупности они представляют убедительные доказательства того, что атлантические сообщества были связаны между собой благодаря морю.

Исследование предлагает новое видение того, как морские путешествия формировали торговлю, коммуникацию, технологии и общие традиции по всей Европе в эпоху бронзы, что делает эти древние изображения важным источником для понимания одной из древнейших культурных сетей дальнего общения на континенте.

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