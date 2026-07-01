Древні малюнки свідчать про неочікувані зв'язки: що знайшли вчені (фото)

Стародавні наскельні малюнки, виявлені вздовж атлантичного узбережжя Іспанії та Португалії, дали нові підказки щодо того, наскільки тісно були пов'язані між собою спільноти бронзової доби. Дослідники з'ясували, що кілька зображень човнів із північного заходу Іберії мають помітні спільні риси з подібними зображеннями, створеними на півдні Скандинавії.

Вчені порівняли наскельні зображення човнів із півночі Португалії та південного заходу Галісії з тисячами зображень човнів епохи бронзи, зафіксованих у Швеції та Данії, пише Arkeonews.

Хоча скандинавське наскельне мистецтво налічує понад 20 000 відомих зображень човнів, подібні малюнки на Іберійському півострові зустрічаються набагато рідше. Завдяки своїй рідкісності нещодавно досліджені зразки надають цінні свідчення для розуміння мореплавства та культурних контактів епохи бронзи.

Дослідники виявили, що кілька іберійських різьблень містять детальні риси, які також зустрічаються у скандинавських зразках. Серед них — прикрашені носові та кормові частини човнів, птахоподібні або S-подібні кінці, ряди весел, можливі системи керування, а також форми, що, ймовірно, зображували вітрила, такелаж або пов'язане з ними обладнання. Деякі різьблення, судячи з усього, зображували відносно великі судна, а не прості човни-однодеревки.

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Дослідники виявили, що кілька іберійських різьблень містять детальні риси, які також зустрічаються у скандинавських зразках Фото: Díaz-Guardamino et al.

Згідно з дослідженням, поєднання цих специфічних рис навряд чи могло бути результатом лише збігу обставин. Дослідники припустили, що або гості з-поза меж Іберії викарбували деякі з цих зображень, або місцеві громади ознайомилися з іноземними конструкціями суден завдяки постійним контактам із моряками, які перетинали води Атлантики.

Пряме датування наскельних зображень залишається складним завданням, тому команда оцінила їхній вік, порівнявши їх із зображеннями скандинавських човнів, що зустрічаються на бронзових предметах, різьблених кам'яних плитах та інших матеріалах, вік яких вже встановлено. На основі цих порівнянь більшість іберійських зображень було датовано приблизно 1300–800 роками до н. е., тобто періодом пізньої бронзової доби.

У цей період спостерігалося зростання переміщення цінних металів через атлантичну частину Європи, особливо міді та, ймовірно, олова. Північно-західна Іберія займала важливе положення між внутрішніми гірничими районами та Атлантичним океаном. Як наслідок, цей регіон, ймовірно, слугував пунктом зустрічі, що з’єднував південну Іберію з Британією, Ірландією та Скандинавією завдяки морському обміну.

Важливу роль у дослідженні відіграло також розташування цих різьблених скель. За допомогою аналізу на основі геоінформаційної системи (ГІС) команда дослідила навколишній ландшафт і виявила, що багато з різьблених скель розташовані поблизу річок, гирл річок, заток або узбережжя Атлантичного океану. Навіть об'єкти, розташовані у глибині материка, виявилися тісно пов'язаними з водними шляхами або регіонами, багатими на корисні копалини.

Закономірності свідчать про те, що різьблення навмисно розміщували там, де важливу роль відігравали подорожі, видимість та пересування водними шляхами Фото: Díaz-Guardamino et al.

Один із найнезвичайніших прикладів — місцевість Пенедо-ду-Муро, розташована приблизно за 100 кілометрів від Атлантичного океану на великій висоті в долині Тамега. Хоча відстань від моря спочатку здавалася дивною, ця долина відома своїми родовищами олова. Дослідники висунули гіпотезу, що ця місцевість, ймовірно, була важливим пунктом у мережах міжрегіонального обміну, які простягалися далеко вглиб материка.

Ці закономірності свідчать про те, що різьблення навмисно розміщували там, де важливу роль відігравали подорожі, видимість та пересування водними шляхами. Замість того, щоб бути ізольованими творами мистецтва, вони, ймовірно, позначали місця, пов'язані зі спілкуванням, торгівлею або ритуальною діяльністю.

Команда також поєднала 3D-сканування з високою роздільною здатністю, фотограмметрію та технологію Reflectance Transformation Imaging, щоб зафіксувати деталі, які часто важко розрізнити неозброєним оком. Ці методи дозволили виявити тонкі різьблені лінії, сліди пізнішої переробки та конструктивні деталі, які в попередніх дослідженнях були пропущені.

Команда також поєднала 3D-сканування з високою роздільною здатністю, фотограмметрію та технологію Reflectance Transformation Imaging Фото: Díaz-Guardamino et al.

Хоча багато з цих різьблених зображень невеликі, пошкоджені вітром і їх важко інтерпретувати окремо, разом вони надають переконливі докази того, що атлантичні спільноти були пов'язані між собою завдяки морю.

Дослідження пропонує нове бачення того, як морські подорожі формували торгівлю, комунікацію, технології та спільні традиції по всій Європі в епоху бронзи, що робить ці стародавні зображення важливим джерелом для розуміння однієї з найдавніших культурних мереж далекого зв'язку на континенті.

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