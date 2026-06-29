Вчені наблизилися до розгадки мови, якою вже ніхто не говорить: допомогли древні правителі (фото)

Понад сто років одна з найдавніших систем письма стародавнього Ірану залишалася нерозшифрованою, незважаючи на неодноразові спроби дослідників. Нещодавнє дослідження значно наблизило експертів до розуміння лінійного еламського письма, надавши нові відомості про цивілізацію, яка його створила.

Французький археолог Франсуа Дессе та міжнародна команда дослідників повідомили про значний прогрес у розшифровці лінійного еламського письма — системи, що використовувалася близько 4 000 років тому еламською цивілізацією, пише Arkeonews.

Замість того, щоб покладатися на єдиний артефакт, подібний до знаменитого Розеттського каменю, команда дійшла своїх висновків, ідентифікувавши повторювані імена королів у кількох написах.

Лінійне еламське письмо було вперше розпізнано в 1903 році під час французьких розкопок у Сузах — одному з найважливіших міст південно-західного Ірану. Упродовж десятиліть дослідники намагалися розшифрувати це письмо, оскільки збереглося лише невелика кількість написів, а багато з них містили дуже мало тексту.

Відео дня

Срібні посудини відіграли важливу роль у нещодавньому прориві, оскільки на них містилися повторювані імена правителів, релігійні вирази та стандартні формули Фото: Public Domain

Ситуація змінилася після того, як Дессе вивчив написи, викарбувані на срібних посудинах із колекції Махбубіана в Лондоні. Ці додаткові тексти розширили доступний матеріал і надали достатню кількість повторюваних символів для порівняння імен та перевірки можливих фонетичних прочитань.

Одним із найважливіших імен було ім'я Шілхаха — еламського правителя, що жив приблизно у 1950 році до н. е. Дессе помітив послідовність із чотирьох знаків, причому останні два повторювалися, що збігалося з кінцівкою імені правителя. Це спостереження дозволило дослідникам ідентифікувати інші імена, зокрема Епарті II та еламського бога Напірешу.

Цей підхід ґрунтувався на добре відпрацьованій методиці, що застосовується у вивченні стародавніх писемностей. Жан-Франсуа Шампольйон успішно розшифрував єгипетські ієрогліфи, розпізнавши імена правителів, таких як Птолемей та Клеопатра. Подібним чином Шілхаха став ключовим орієнтиром для інтерпретації лінійного еламського письма.

Це дослідження не було результатом роботи одного вченого. Його опублікували Франсуа Дессе, Камбіз Табібзаде, Матьє Керван, Джан П'єтро Баселло та Джанні Маркезі. У своїй роботі вони стверджують, що значну частину лінійного еламського письма тепер можна прочитати, хоча переклад кожного напису залишається набагато складнішим завданням.

Писемність належала до цивілізації Еламу, центром якої були міста Сузи та Аншан на території сучасного південно-західного Ірану Фото: Public Domain

Ця різниця є важливою, оскільки читання письма — це не те саме, що повне розуміння мови, яка за ним стоїть. Дослідники можуть знати, як вимовлялися символи, але все одно стикаються з труднощами, пов'язаними з граматикою, пошкодженими написами або рідкісними словами. Сама еламська мова загалом вважається ізольованою мовою, що означає, що не встановлено жодного підтвердженого зв'язку з будь-якою іншою відомою мовною сім'єю.

Лінійне еламське письмо використовувалося на півдні Ірану приблизно в період з 2300 до н. е. до 1880 до н. е. Його символи складалися з геометричних форм, зокрема ромбів, прямих ліній, кривих та інших простих фігур.

Ця писемність належала до цивілізації Еламу, центром якої були міста Сузи та Аншан на території сучасного південно-західного Ірану. Елам займав важливе положення між Месопотамією та Іранським нагір'ям, що давало його правителям змогу брати участь у політичних союзах, торгівлі та релігійних традиціях у всьому Стародавньому Близькому Сході.

Елам залишався впливовою цивілізацією упродовж багатьох століть. Еламська мова продовжувала використовуватися в адміністративних цілях під час існування Перської імперії Ахеменідів, і тисячі пізніших еламських текстів були написані клинописом, зокрема відомі "Таблички з фортифікацій Персеполя". Однак лінійний еламський шрифт представляє набагато раніший етап в історії писемності цього регіону.

Тисячі пізніших еламських текстів були написані клинописом, зокрема відомі "Таблички з фортифікацій Персеполя" Фото: Wikimedia Commons

Срібні посудини відіграли важливу роль у нещодавньому прориві, оскільки на них містилися повторювані імена правителів, релігійні вирази та стандартні формули. Таке повторення часто є однією з найкорисніших підказок під час дослідження дослідниками стародавніх систем письма. Після ідентифікації імені правителя сусідні символи часто можуть розкрити їхні фонетичні значення.

Ще однією важливою перевагою було те, що деякі написи лінійним еламським письмом можна було порівняти з еламськими текстами, вже записаними клинописом. Такий тип порівняння між різними системами письма, що фіксують одну й ту саму мову, надає цінні докази епіграфістам, які намагаються розшифрувати стародавні письма.

Дессет пояснив, що цей прорив дозволив йому дослідити 45 лінійних еламських написів. Хоча це все ще відносно невелика колекція порівняно з багатьма іншими стародавніми системами письма, її вистачило для набагато глибшого розуміння цієї писемності.

Дослідники також вважають, що ця писемність представляє важливу місцеву традицію письма в стародавньому Ірані. Дессет зазначив, що пізніші системи письма, які використовувалися в цьому регіоні, зокрема клинопис, грецька та арабська писемності, походять з інших місць.

Лінійна еламська писемність свідчить про те, що ранні суспільства в Ірані також створили власний спосіб фіксації мови, політичної влади та релігійних вірувань, підтримуючи при цьому тісні контакти з сусідніми месопотамськими культурами.

Лінійне еламське письмо було вперше розпізнано в 1903 році під час французьких розкопок у Сузах — одному з найважливіших міст південно-західного Ірану Фото: Wikimedia Commons

Історія сягає ще далі в минуле завдяки протоеламській писемності — давнішій системі письма, що датується приблизно 3050–2900 роками до н. е. На відміну від лінійної еламської писемності, протоеламська писемність залишається здебільшого нерозшифрованою. Дессет сподівається, що досвід, отриманий під час вивчення лінійної еламської писемності, зрештою допоможе дослідникам краще зрозуміти ці ще давніші написи.

Хоча нещодавні досягнення є значним кроком уперед, багато питань залишаються без відповіді. У міру вивчення нових написів лінійна еламська писемність може й надалі розкривати інформацію про одну з найдавніших писемних цивілізацій, допомагаючи дослідникам скласти чіткіше уявлення про стародавній світ та розвиток самої писемності.

Інші новини науки