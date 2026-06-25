2700-річну ассирійську стелу знайшли біля стародавніх Воріт Сонця у Ніневії (фото)

На півночі Іраку археологи розкопали велику ассирійську кам'яну стелу в Баб-Шамаші — одних із стародавніх воріт Ніневії. Пам'ятка датується VII століттям до н. е. і може надати важливу інформацію про останнє століття існування Ассирійської імперії.

На нещодавно знайденій пам'ятці містяться ассирійські написи, хоча фахівці ще не оприлюднили повного перекладу тексту. За словами представників влади, цей пам'ятник є важливим історичним джерелом, яке може допомогти краще зрозуміти політичну, релігійну та міську історію Ніневії, пише Arkeonews.

Кам'яні стели відігравали важливу роль в ассирійському суспільстві. На цих пам'ятниках часто викарбовувалися королівські укази, записи про військові походи, деталі будівельних проєктів, релігійні присвяти або заяви про владу. Саме тому археологи вважають, що напис може допомогти з'ясувати, хто замовив цей пам'ятник, чому його розмістили біля міських воріт і яку роль відігравала ця частина Ніневії в останні десятиліття існування імперії.

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Стелу виявили в Баб-Шамаші, відомому як "Ворота Сонця" Фото: Iraq’s State Board of Antiquities and Heritage

У VII столітті до н. е. Ніневія була одним із найважливіших міст Стародавнього Близького Сходу. За правління таких королів, як Сеннахірим, Есархаддон та Ашшурбаніпал, місто перетворилося на великий центр, сповнений палаців, храмів, оборонних стін, різьблених рельєфів та обширних архівів. Крім того, що Ніневія слугувала королівською резиденцією, вона символізувала ассирійську могутність та владу її царів.

Стелу виявили в Баб-Шамаші, відомому як "Ворота Сонця". Ці ворота були частиною оборонної системи Ніневії та пов’язані з Шамашем — месопотамським богом Сонця, якого асоціювали зі справедливістю, істиною та судом. У віруваннях ассирійців та вавилонян Шамаш вважався охоронцем закону та морального порядку, що надавало воротам як практичного, так і релігійного значення.

Будь-який пам'ятник, розміщений біля входу, був би видимий для людей, що в'їжджали до міста та виїжджали з нього Фото: Iraq’s State Board of Antiquities and Heritage

Розташовані на східній стороні Ніневії, Баб-Шамаш контролювали доступ до дороги, що вела до Арбели — місця, де сьогодні розташоване місто Ербіль. Це стратегічне положення робило ворота важливим пунктом для подорожей, оборони та публічних демонстрацій.

Будь-який пам'ятник, розміщений біля входу, був би видимий для людей, що в'їжджали до міста та виїжджали з нього, підкріплюючи таким чином послання про владу та релігійну легітимність.

Стародавній Ніневія була захищена потужною системою стін та укріплених воріт. Ці споруди були призначені не лише для оборони, а й відображали релігійні традиції через свої назви та асоціації з різними божествами. Виявлення стели біля одних із цих воріт демонструє тісний зв'язок між політичною владою, релігією та містобудуванням в ассирійському суспільстві.

Ця знахідка також пов'язана з ширшою історією Ассирії. Перш ніж Ніневія стала провідним містом імперії, Ассур виконував роль першої столиці та релігійного центру. Розташований на березі річки Тигр, Ассур дав назву ассирійській цивілізації та зберігав велике духовне значення завдяки своєму зв'язку з богом Ашуром.

Наразі дослідники сподіваються, що повне розшифрування нещодавно виявленого напису надасть нову інформацію про занепад Ніневії Фото: Iraq’s State Board of Antiquities and Heritage

У міру розширення ассирійської могутності політичний вплив переходив від одного великого міста до іншого, зокрема від Ассура до Калху, Дур-Шаррукіна і, зрештою, до Ніневії. До VII століття до н. е. Ніневія стала найвеличнішою столицею імперії. Однак за цим періодом розквіту настав занепад. У 612 році до н. е. коаліція вавилонських і мідійських військ захопила місто, поклавши кінець ассирійському пануванню та змінивши політичний ландшафт Месопотамії.

Наразі дослідники сподіваються, що повне розшифрування нещодавно виявленого напису надасть нову інформацію про цей вирішальний період історії. Стела "Баб-Шамаш" — це не лише видатна археологічна знахідка, а й, можливо, прямий письмовий зв’язок з останніми роками існування однієї з найвпливовіших імперій стародавнього світу.

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