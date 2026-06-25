2700-летнюю ассирийскую стелу обнаружили возле древних Ворот Солнца в Ниневии (фото)

На севере Ирака археологи раскопали большую ассирийскую каменную стелу в Баб-Шамаше — одном из древних ворот Ниневии. Памятник датируется VII веком до н. э. и может предоставить важную информацию о последнем веке существования Ассирийской империи.

На недавно обнаруженной памятной плите имеются ассирийские надписи, хотя специалисты пока не обнародовали полный перевод текста. По словам представителей властей, этот памятник является важным историческим источником, который может помочь лучше понять политическую, религиозную и городскую историю Ниневии, пишет Arkeonews.

Каменные стелы играли важную роль в ассирийском обществе. На этих памятниках часто высекали королевские указы, записи о военных походах, детали строительных проектов, религиозные посвящения или заявления о власти. Именно поэтому археологи считают, что надпись может помочь выяснить, кто заказал этот памятник, почему его разместили у городских ворот и какую роль играла эта часть Ниневии в последние десятилетия существования империи.

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Стелу обнаружили в Баб-Шамаше, известном как "Врата Солнца" Фото: Iraq’s State Board of Antiquities and Heritage

В VII веке до н. э. Ниневия была одним из важнейших городов Древнего Ближнего Востока. При правлении таких царей, как Сеннахирим, Эсархаддон и Ашшурбанипал, город превратился в великий центр, изобилующий дворцами, храмами, оборонительными стенами, резными рельефами и обширными архивами. Помимо того, что Ниневия служила королевской резиденцией, она символизировала могущество Ассирии и власть ее царей.

Стелу обнаружили в Баб-Шамаше, известном как "Врата Солнца". Эти ворота были частью оборонительной системы Ниневии и связаны с Шамашем — месопотамским богом Солнца, которого ассоциировали со справедливостью, истиной и судом. В верованиях ассирийцев и вавилонян Шамаш считался хранителем закона и нравственного порядка, что придавало воротам как практическое, так и религиозное значение.

Любой памятник, установленный у входа, был бы виден людям, въезжающим в город и выезжающим из него Фото: Iraq’s State Board of Antiquities and Heritage

Расположенные на восточной стороне Ниневии, Баб-Шамаш контролировали доступ к дороге, ведущей в Арбелу — место, где сегодня находится город Эрбиль. Это стратегическое положение делало ворота важным пунктом для путешествий, обороны и публичных демонстраций.

Любой памятник, установленный у входа, был бы виден людям, въезжающим в город и выезжающим из него, тем самым подкрепляя послание о власти и религиозной легитимности.

Древняя Ниневия была защищена мощной системой стен и укрепленных ворот. Эти сооружения предназначались не только для обороны, но и отражали религиозные традиции через свои названия и ассоциации с различными божествами. Обнаружение стелы возле одних из этих ворот демонстрирует тесную связь между политической властью, религией и градостроительством в ассирийском обществе.

Эта находка также связана с более обширной историей Ассирии. До того как Ниневия стала главным городом империи, Ассур выполнял роль первой столицы и религиозного центра. Расположенный на берегу реки Тигр, Ассур дал название ассирийской цивилизации и сохранял большое духовное значение благодаря своей связи с богом Ашуром.

В настоящее время исследователи надеются, что полная расшифровка недавно обнаруженной надписи даст новую информацию об упадке Ниневии Фото: Iraq’s State Board of Antiquities and Heritage

По мере расширения ассирийской мощи политическое влияние переходило от одного крупного города к другому, в частности от Ассура к Калху, Дур-Шаррукину и, в конечном итоге, к Ниневии. К VII веку до н. э. Ниневия стала величайшей столицей империи. Однако за этим периодом расцвета последовал упадок. В 612 году до н. э. коалиция вавилонских и мидийских войск захватила город, положив конец ассирийскому господству и изменив политический ландшафт Месопотамии.

В настоящее время исследователи надеются, что полная расшифровка недавно обнаруженной надписи даст новую информацию об этом решающем периоде истории. Стела "Баб-Шамаш" — это не только выдающаяся археологическая находка, но и, возможно, прямая письменная связь с последними годами существования одной из самых влиятельных империй древнего мира.

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