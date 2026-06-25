Найден утраченный фрагмент труда Архимеда: ученые могут восстановить древние знания (фото)

Во Франции обнаружили утраченную страницу из одной из важнейших математических рукописей в истории. Исследователи полагают, что эта находка может помочь восстановить знания, которые веками оставались скрытыми, благодаря применению современных методов визуализации.

Эта страница является частью "Палимпсеста Архимеда" — греческой рукописи X века, в которой сохранились несколько трудов известного математика Архимеда из Сиракуз. Исследование показало, что это страница палимпсеста, содержащая часть труда Архимеда "О шаре и цилиндре", а именно Книгу I, теоремы 39–41, пишет SciTechDaily.

История рукописи сложна. В Средневековье переписчики стирали части оригинального текста, чтобы дорогой пергамент можно было повторно использовать для религиозных текстов. Такая практика была распространенной, поскольку пергамент, изготовленный из шкур животных, был дорогостоящим и сложным в производстве. Хотя оригинальный текст был стерт, под новыми слоями часто оставались следы старого текста.

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В Средневековье переписчики стирали части оригинального текста, чтобы дорогой пергамент можно было повторно использовать для религиозных текстов Фото: IRHT-CNRS

На протяжении веков рукопись путешествовала из Иерусалима в Константинополь, а впоследствии попала в частные коллекции. Перед тем, как рукопись исчезла из поля зрения общественности, датский учёный Йохан Людвиг Гейберг сфотографировал её в 1906 году. Эти фотографии впоследствии приобрели огромную ценность, поскольку сохранили изображения страниц, к которым исследователи уже не имели доступа.

Недавно обнаруженная страница была найдена в Музее изобразительных искусств в Блуа, Франция. Виктор Гиземберг, исследователь Центра Леона Робина по изучению античной мысли при Национальном научном центре Франции (CNRS) и Сорбоннском университете, сравнил эту страницу с историческими фотографиями Гейберга, которые в настоящее время хранятся в Королевской датской библиотеке. Это сравнение подтвердило, что страница соответствует давно утраченной странице № 123.

На одной стороне страницы находится текст молитвы, написанный поверх геометрических диаграмм и отрывков из труда "О сфере и цилиндре". Фрагменты оригинального математического текста до сих пор можно прочитать под более поздней надписью. Обратная сторона представляет собой более сложную задачу. Она покрыта иллюстрацией XX века, на которой изображен пророк Даниил, стоящий между двумя львами. Эта иллюстрация в настоящее время перекрывает доступ к более древнему тексту, скрытому под ней.

Исследователи надеются, что современные технологии помогут решить эту проблему. Если будет получено разрешение, работы по визуализации могут начаться уже в течение следующего года.

Планируемое исследование будет сочетать мультиспектральную визуализацию с флуоресцентным анализом с использованием синхротронного рентгеновского излучения. Эти методы уже помогли учёным расшифровать выцветшие или стёртые тексты в других древних рукописях и могут выявить скрытый материал под окрашенной поверхностью.

Обратная сторона украшена иллюстрацией XX века, на которой изображен пророк Даниил, стоящий между двумя львами Фото: IRHT-CNRS

Эта находка также возродила интерес к повторному изучению всего "Палимпсеста Архимеда". Визуализация, проведенная в начале 2000-х годов, выявила важные математические тексты, а также ранее неизвестные литературные и философские произведения. Однако с тех пор технологии значительно усовершенствовались. Новое исследование может позволить расшифровать фрагменты, которые оставались неясными в ходе предыдущих исследований.

Труды Архимеда сыграли важную роль в развитии математики и науки. Каждый восстановленный отрывок позволяет лучше понять античные знания. По мере совершенствования технологий визуализации исследователи могут получить доступ к текстам, которые оставались скрытыми на протяжении сотен лет.

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