Знайдено загублену частину праці Архімеда: вчені можуть відновити древні знання (фото)

У Франції виявили втрачену сторінку з одного з найважливіших математичних рукописів в історії. Дослідники вважають, що ця знахідка може допомогти відновити знання, які століттями залишалися прихованими, завдяки застосуванню сучасних методів візуалізації.

Ця сторінка належить до Палімпсесту Архімеда — грецького рукопису X століття, в якому збереглися кілька праць відомого математика Архімеда із Сіракуз. Дослідження показало, що це сторінка палімпсесту, яка містить частину праці Архімеда "Про кулю та циліндр", а саме Книгу I, теореми 39–41, пише SciTechDaily.

Історія рукопису є складною. У Середньовіччі переписувачі стирали частини оригінального тексту, щоб дорогий пергамент можна було повторно використати для релігійних писань. Така практика була поширеною, оскільки пергамент, виготовлений зі шкір тварин, був дорогим і складним у виробництві. Хоча оригінальний текст було стерто, під новими шарами часто залишалися сліди старого тексту.

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У Середньовіччі переписувачі стирали частини оригінального тексту, щоб дорогий пергамент можна було повторно використати для релігійних писань Фото: IRHT-CNRS

Упродовж століть рукопис подорожував з Єрусалима до Константинополя, а згодом потрапив до приватних колекцій. Перед тим, як рукопис зник з публічного поля зору, датський вчений Йоган Людвіг Гейберг сфотографував його у 1906 році. Ці фотографії згодом стали надзвичайно важливими, оскільки зберегли зображення сторінок, до яких дослідники вже не мали доступу.

Нещодавно ідентифіковану сторінку знайшли в Музеї образотворчих мистецтв у Блуа, Франція. Віктор Гіземберг, дослідник Центру Леона Робіна з дослідження античної думки при Національному науковому центрі Франції (CNRS) та Сорбоннського університету, порівняв цю сторінку з історичними фотографіями Гейберга, які нині зберігаються в Королівській датській бібліотеці. Це порівняння підтвердило, що сторінка відповідає давно зниклій сторінці №123.

На одній стороні сторінки міститься текст молитви, написаний поверх геометричних діаграм та уривків із праці "Про сферу та циліндр". Частини оригінального математичного тексту все ще можна прочитати під пізнішим написом. Зворотний бік становить більший виклик. Він вкритий ілюстрацією XX століття, на якій зображено пророка Даниїла, що стоїть між двома левами. Ця ілюстрація наразі перекриває доступ до старішого тексту, прихованого під нею.

Дослідники сподіваються, що сучасні технології допоможуть вирішити цю проблему. Якщо буде надано дозвіл, роботи з візуалізації можуть розпочатися вже упродовж наступного року.

Заплановане дослідження поєднуватиме мультиспектральну візуалізацію з флуоресцентним аналізом із використанням синхротронного рентгенівського випромінювання. Ці методи вже допомогли вченим розшифрувати вицвілі або стерті тексти в інших стародавніх рукописах і можуть виявити прихований матеріал під пофарбованою поверхнею.

Зворотній бік вкритий ілюстрацією XX століття, на якій зображено пророка Даниїла, що стоїть між двома левами Фото: IRHT-CNRS

Ця знахідка також поновила інтерес до повторного вивчення всього "Палімпсесту Архімеда". Візуалізація, проведена на початку 2000-х років, виявила важливі математичні тексти, а також раніше невідомі літературні та філософські твори. Однак з того часу технології значно вдосконалилися. Нове дослідження може дати змогу розшифрувати фрагменти, які залишалися нечіткими під час попередніх досліджень.

Праці Архімеда відіграли важливу роль у розвитку математики та науки. Кожен відновлений уривок дає змогу краще зрозуміти античні знання. У міру вдосконалення технологій візуалізації дослідники можуть отримати доступ до текстів, які залишалися прихованими упродовж сотень років.

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