Знайдено втрачені рукописи святого Августина: вони пов'язані з магією (фото)

Середньовічний рукопис, що зберігається в Польщі, відкрив несподівану сторінку християнської історії. Дослідники ідентифікували дві невідомі проповіді, написані Августином Гіппонським, які дають нове уявлення про ранньохристиянські уявлення щодо магії, смерті та божественної сили.

Проповіді знайшли в рукописі XII століття, що зберігається в єпархіальній бібліотеці Пелпліна. Відкриття зробили професор доктор Крістіан Торнау з Вюрцбурзького університету та доктор Клеменс Вайдманн із "Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum" (CSEL), пише Arkeonews.

Рукопис походить з абатства Бад-Доберан на території сучасної Німеччини. Під час вивчення тома Торнау виявив шість проповідей, що приписуються Августину. Чотири з них вже були відомі вченим, але дві раніше ніколи не ідентифікувалися. Оскільки багато середньовічних авторів приписували ім'я Августина текстам, яких він не писав, новознайдені проповіді потребували ретельного вивчення, перш ніж їх можна було визнати автентичними.

Відео дня

Вчені виявили шість проповідей, що приписуються Августину Гіппонському Фото: Wikimedia Commons

Проповіді зосереджуються на історії, описаній у 1-й книзі Самуїла, 28-му розділі. У цьому уривку цар Саул зіткнувся з військовою кризою і шукав настанови після того, як Бог перестав відповідати йому через пророків, сни чи священні жеребкування.

У відчаї, прагнучи відповідей, Саул звернувся до відьми з Аендора — жінки, яку описують як таку, що володіє здібностями до ворожіння. Згідно з біблійним оповіданням, вона викликала дух померлого пророка Самуїла, який передбачив поразку й смерть Саула.

Ця історія поставила перед християнськими мислителями складні питання. Якщо Самуїл справді з'явився, чи могла людина, використовуючи магію, зв'язатися з померлими? Якщо ж ця подія була лише ілюзією, як читачам слід розуміти біблійний текст?

Нещодавно виявлені проповіді показують, як Августин розглядав ці питання перед громадою. У першій проповіді він поставив проблему та наводив різні можливі пояснення, не дійшовши до остаточної відповіді. Друга проповідь, ймовірно виголошена кількома днями пізніше, повертається до цієї теми й детальніше розглядає аргументи. Такий підхід свідчить про те, що Августин заохочував своїх слухачів ретельно обмірковувати складні уривки, перш ніж давати їм настанови.

Дослідники встановили автентичність проповідей завдяки ретельному аналізу їхньої мови, стилю, синтаксису, гумору та богословського міркування Фото: CSEL

Дослідники встановили автентичність проповідей завдяки ретельному аналізу їхньої мови, стилю, синтаксису, гумору та богословського міркування. Ці характеристики тісно збігаються з відомими творами Августина. Тексти також були розглянуті під час семінару CSEL у Відні в 2025 році, де матеріал вивчали приблизно двадцять фахівців з латиністики. За словами Торнау та Вайдмана, учасники одностайно дійшли згоди, що проповіді є справжніми.

Сам рукопис має цікаву історію. Торнау вважає, що копія XII століття, ймовірно, була створена на основі старішого рукопису, пов'язаного з абатством Амелунгсборн у Нижній Саксонії. Підтвердженням цієї теорії є старий каталог, у якому згадуються тексти зі схожими назвами та змістом.

Однак остаточної впевненості досягти неможливо, оскільки бібліотека Амелунгсборна була знищена під час Тридцятирічної війни, що призвело до втрати документів, які могли б підтвердити цей зв'язок.

Хоча ця знахідка додає лише два тексти до відомих творів Августина, вчені вважають її важливою. Проповіді надають додаткові свідчення того, як Августин підходив до тлумачення Біблії та питань, пов'язаних із магією, некромантією, смертю та божественною владою. Вони також показують, як він розглядав складні богословські питання у спосіб, зрозумілий пересічним парафіянам.

Копія XII століття, ймовірно, була створена на основі старішого рукопису, пов'язаного з абатством Амелунгсборн у Нижній Саксонії Фото: CSEL

Цікавим аспектом цих проповідей є те, що вони представляють Августина не просто як відомого богослова, а як активного проповідника, який разом зі своєю аудиторією розбирається зі складними питаннями. Замість того, щоб одразу давати відповіді, він розглядав різні можливості та обережно супроводжував слухачів у ході дискусії. Цей метод дає цінне уявлення про методи викладання в ранньохристиянській Церкві.

Наразі готується перше видання цих проповідей. Воно міститиме оригінальний латинський текст, німецький переклад, історичний контекст, теологічний коментар та детальне дослідження автентичності. Видання очікується до кінця 2026 року.

Ця знахідка розширює знання про одного з найвпливовіших мислителів християнства, водночас надаючи новий матеріал для істориків та теологів. Вона також демонструє, що багатовікові рукописи й досі можуть містити цінну інформацію, яка чекає на своє відкриття.

Інші новини науки