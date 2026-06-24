Найдены утраченные рукописи святого Августина: они связаны с магией (фото)

Средневековая рукопись, хранящаяся в Польше, открыла неожиданную страницу христианской истории. Исследователи идентифицировали две неизвестные проповеди, написанные Августином Гиппонским, которые дают новое представление о раннехристианских представлениях о магии, смерти и божественной силе.

Проповеди были обнаружены в рукописи XII века, хранящейся в епархиальной библиотеке Пелплина. Открытие сделали профессор доктор Кристиан Торнау из Вюрцбургского университета и доктор Клеменс Вайдманн из "Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum" (CSEL), пишет Arkeonews.

Рукопись происходит из аббатства Бад-Доберан на территории современной Германии. В ходе изучения тома Торнау обнаружил шесть проповедей, приписываемых Августину. Четыре из них уже были известны учёным, но две ранее никогда не идентифицировались. Поскольку многие средневековые авторы приписывали имя Августина текстам, которые он не писал, вновь обнаруженные проповеди требовали тщательного изучения, прежде чем их можно было признать подлинными.

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Ученые обнаружили шесть проповедей, приписываемых Августину Гиппонскому Фото: Wikimedia Commons

Проповеди посвящены истории, описанной в 1-й книге Самуила, 28-й главе. В этом отрывке царь Саул столкнулся с военным кризисом и искал руководства после того, как Бог перестал отвечать ему через пророков, сны или священные жребии.

В отчаянии, стремясь найти ответы, Саул обратился к ведьме из Аендора — женщине, которую описывают как обладающую способностями к гаданию. Согласно библейскому повествованию, она вызвала дух умершего пророка Самуила, который предсказал поражение и смерть Саула.

Эта история поставила перед христианскими мыслителями сложные вопросы. Если Самуил действительно явился, мог ли человек, используя магию, связаться с умершими? Если же это событие было лишь иллюзией, как читателям следует понимать библейский текст?

Недавно обнаруженные проповеди показывают, как Августин рассматривал эти вопросы перед общиной. В первой проповеди он поставил проблему и приводил различные возможные объяснения, не придя к окончательному ответу. Вторая проповедь, вероятно, произнесенная несколькими днями позже, возвращается к этой теме и более подробно рассматривает аргументы. Такой подход свидетельствует о том, что Августин поощрял своих слушателей тщательно обдумывать сложные отрывки, прежде чем давать им наставления.

Исследователи подтвердили подлинность проповедей благодаря тщательному анализу их языка, стиля, синтаксиса, юмора и богословских рассуждений Фото: CSEL

Исследователи подтвердили подлинность проповедей благодаря тщательному анализу их языка, стиля, синтаксиса, юмора и богословских рассуждений. Эти характеристики в значительной степени совпадают с известными произведениями Августина. Тексты также были рассмотрены в ходе семинара CSEL в Вене в 2025 году, где материал изучали около двадцати специалистов по латинистике. По словам Торнау и Вайдмана, участники единодушно пришли к выводу, что проповеди являются подлинными.

Сама рукопись имеет интересную историю. Торнау считает, что копия XII века, вероятно, была создана на основе более древней рукописи, связанной с аббатством Амелунгсборн в Нижней Саксонии. Подтверждением этой теории служит старинный каталог, в котором упоминаются тексты с похожими названиями и содержанием.

Однако окончательной уверенности достичь невозможно, поскольку библиотека Амелунгсборна была уничтожена во время Тридцатилетней войны, что привело к утрате документов, которые могли бы подтвердить эту связь.

Хотя эта находка добавляет лишь два текста к известным произведениям Августина, ученые считают ее важной. Проповеди дают дополнительные свидетельства того, как Августин подходил к толкованию Библии и вопросам, связанным с магией, некромантией, смертью и божественной властью. Они также показывают, как он рассматривал сложные богословские вопросы так, чтобы они были понятны рядовым прихожанам.

Копия XII века, вероятно, была создана на основе более древней рукописи, связанной с аббатством Амелунгсборн в Нижней Саксонии Фото: CSEL

Интересным аспектом этих проповедей является то, что они представляют Августина не просто как известного богослова, а как активного проповедника, который вместе со своей аудиторией разбирается в сложных вопросах. Вместо того чтобы сразу давать ответы, он рассматривал различные возможности и осторожно сопровождал слушателей в ходе дискуссии. Этот метод даёт ценное представление о методах преподавания в раннехристианской Церкви.

В настоящее время ведётся подготовка первого издания этих проповедей. Оно будет содержать оригинальный латинский текст, немецкий перевод, исторический контекст, теологический комментарий и подробное исследование подлинности. Издание ожидается к концу 2026 года.

Эта находка расширяет наши знания об одном из самых влиятельных мыслителей христианства, одновременно предоставляя новый материал для историков и теологов. Она также показывает, что многовековые рукописи и по сей день могут содержать ценную информацию, которая ждёт своего открытия.

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