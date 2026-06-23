Возродить поселения бронзового века: что планируют сделать ученые (фото)

Учёные из Турции предложили амбициозный проект, который может вновь открыть для осмотра одно из самых значительных поселений бронзового века в Западной Анатолии. Исследователи планируют воссоздать часть древнего поселения с использованием тех же строительных принципов, которые применялись 4 500 лет назад.

Это предложение подали Дениз Сари из Университета имени шейха Эдебали в Биледжике и архитектор Фунда Дидем Мин. Их исследование посвящено тому, как экспериментальная археология может помочь ответить на практические вопросы о жизни в древности посредством реконструкции зданий, пишет Arkeonews.

В центре проекта — Демирджи-Гёюк, поселение раннего бронзового века, расположенное на северо-западе Турции. Археологи уже давно интересуются этим местом из-за его характерной круговой планировки. В отличие от многих доисторических поселений, которые развивались менее организованно, Демирджи-Гёюк было тщательно спланировано вокруг общего центрального пространства.

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Поселение датируется второй половиной третьего тысячелетия до н. э. — периодом, сыгравшим важную роль в развитии культуры бронзового века в Западной Анатолии. Его здания были расположены кольцеобразно вокруг открытого двора, создавая компактную структуру общины, отражавшую как социальные, так и практические потребности.

Такое расположение выделяет Демирджи-Гёюк среди многих других доисторических поселений. Вместо разбросанного скопления домов поселение функционировало как единое социальное пространство, где жители имели общий доступ к центральной зоне. Такая планировка свидетельствует об уровне организации и сотрудничества, который до сих пор привлекает внимание археологов.

Здания Демирджи-Геюк были расположены кольцеобразно вокруг открытого двора, образуя компактную структуру общины, отражавшую как социальные, так и практические потребности Фото: Sarı, D., & Mean, F. D.

Вместо восстановления всего объекта предложенный проект предусматривает реконструкцию примерно 15 процентов первоначального поселения. Исследователи планируют возвести шесть зданий, расположенных в том же круговом порядке, что и зафиксировано в ходе раскопок. Здания будут точно соответствовать археологическим данным относительно размеров, ориентации и методов строительства.

При реконструкции будут использоваться традиционные материалы, в частности каменные фундаменты, стены из глиняного кирпича, утрамбованные земляные полы, деревянные конструктивные элементы и плоские глиняные крыши. Каждый этап процесса будет задокументирован с помощью фотографий, видео и технических чертежей.

Такой подход отражает принципы экспериментальной археологии, которая сосредоточена на испытании древних технологий и методов строительства, а не на простом создании визуальных реплик. Воссоздавая сооружения, исследователи смогут изучить, сколько труда потребовалось, как материалы вели себя с течением времени и как на здания влияли такие экологические факторы, как влажность, температура и конструктивные нагрузки.

Одним из наиболее интересных аспектов предложения является использование традиционного глиняного кирпича, известного в Турции как "керпич", наряду с современным материалом под названием "алкер". Название "алкер" объединяет турецкие слова "алчи" и "керпич", означающие гипс и саман.

Алкер изготавливают путем смешивания глинистой почвы с гипсом, известью и водой. В отличие от обожженного кирпича, он не требует обжига при высокой температуре, что снижает энергопотребление в процессе производства. Материал затвердевает относительно быстро, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, позволяет стенам регулировать влажность и способствует поддержанию комфортной температуры в помещении.

Каждый этап процесса будет задокументирован с помощью фотографий, видео и технических чертежей Фото: Sarı, D., & Mean, F. D.

Исследователи считают, что такое сочетание древних и современных знаний в области строительства может сделать этот проект актуальным не только в археологии. Древнее строительство из глиняного кирпича основывалось на местных ресурсах и понимании окружающей среды. "Алкер" — это попытка адаптировать эти идеи к современному строительству, одновременно улучшая долговечность и эксплуатационные характеристики.

Круговая планировка Демирджи-Гёюк по-прежнему остаётся одной из самых ярких особенностей этого места, и предложенная реконструкция может дать ценные новые представления о жизни в Анатолии тысячу лет назад.

Проект демонстрирует, что археологическое наследие может оставаться актуальным и в наши дни. Изучая древние строительные традиции посредством практических экспериментов, ученые надеются глубже понять как прошлое, так и возможности экологичного строительства в будущем.

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