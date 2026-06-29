Ученые приблизились к разгадке языка, на котором уже никто не говорит: помогли древние правители (фото)

Более ста лет одна из древнейших систем письма древнего Ирана оставалась нерасшифрованной, несмотря на неоднократные попытки исследователей. Недавнее исследование значительно приблизило экспертов к пониманию линейного эламского письма, предоставив новые сведения о цивилизации, которая его создала.

Французский археолог Франсуа Дессе и международная группа исследователей сообщили о значительном прогрессе в расшифровке линейного эламского письма — системы, которая использовалась около 4 000 лет назад эламской цивилизацией, пишет Arkeonews.

Вместо того чтобы полагаться на единственный артефакт, подобный знаменитому Розеттскому камню, команда пришла к своим выводам, выявив повторяющиеся имена царей в нескольких надписях.

Линейное эламское письмо было впервые расшифровано в 1903 году в ходе французских раскопок в Сузах — одном из важнейших городов юго-западного Ирана. На протяжении десятилетий исследователи пытались расшифровать это письмо, поскольку сохранилось лишь небольшое количество надписей, а многие из них содержали очень мало текста.

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Серебряные сосуды сыграли важную роль в недавнем прорыве, поскольку на них были выгравированы повторяющиеся имена правителей, религиозные выражения и стандартные формулы Фото: Public Domain

Ситуация изменилась после того, как Дессе изучил надписи, выгравированные на серебряных сосудах из коллекции Махбубиана в Лондоне. Эти дополнительные тексты расширили доступный материал и предоставили достаточное количество повторяющихся символов для сравнения имен и проверки возможных фонетических прочтений.

Одним из важнейших имен было имя Шилхаха — эламского правителя, жившего примерно в 1950 году до н. э. Дессе заметил последовательность из четырёх знаков, причём последние два повторялись, что совпадало с окончанием имени правителя. Это наблюдение позволило исследователям идентифицировать другие имена, в частности Эпарти II и эламского бога Напиреша.

Этот подход основывался на отработанной методике, применяемой при изучении древних письменностей. Жан-Франсуа Шампольон успешно расшифровал египетские иероглифы, распознав имена правителей, таких как Птолемей и Клеопатра. Подобным образом Шилхаха стал ключевым ориентиром для интерпретации линейного эламского письма.

Это исследование не было результатом работы одного учёного. Его опубликовали Франсуа Дессе, Камбиз Табибзаде, Матье Керван, Джан Пьетро Баселло и Джанни Маркези. В своей работе они утверждают, что значительную часть линейного эламского письма теперь можно прочитать, хотя перевод каждой надписи остаётся гораздо более сложной задачей.

Письменность относилась к цивилизации Элама, центром которой были города Сузы и Аншан на территории современного юго-западного Ирана Фото: Public Domain

Эта разница важна, поскольку чтение текста — это не то же самое, что полное понимание языка, лежащего в его основе. Исследователи могут знать, как произносились символы, но всё равно сталкиваются с трудностями, связанными с грамматикой, повреждёнными надписями или редкими словами. Сам эламский язык в целом считается изолированным языком, что означает, что не установлено ни одной подтвержденной связи с какой-либо другой известной языковой семьей.

Линейное эламское письмо использовалось на юге Ирана примерно в период с 2300 г. до н. э. по 1880 г. до н. э. Его символы состояли из геометрических форм, в частности ромбов, прямых линий, кривых и других простых фигур.

Эта письменность принадлежала цивилизации Элама, центром которой были города Сузы и Аншан на территории современного юго-западного Ирана. Элам занимал важное положение между Месопотамией и Иранским нагорьем, что позволяло его правителям участвовать в политических союзах, торговле и религиозных традициях по всему Древнему Ближнему Востоку.

Элам оставался влиятельной цивилизацией на протяжении многих веков. Эламский язык продолжал использоваться в административных целях во время существования Персидской империи Ахеменидов, и тысячи более поздних эламских текстов были написаны клинописью, в частности известные "Таблички с укреплений Персеполя". Однако линейный эламский шрифт представляет гораздо более ранний этап в истории письменности этого региона.

Тысячи более поздних эламских текстов были написаны клинописью; в частности, известны "Таблички с укреплений Персеполя" Фото: Wikimedia Commons

Серебряные сосуды сыграли важную роль в недавнем прорыве, поскольку на них были выгравированы повторяющиеся имена правителей, религиозные выражения и стандартные формулы. Такое повторение часто является одной из самых полезных подсказок при изучении древних систем письма. После идентификации имени правителя соседние символы часто могут раскрыть их фонетические значения.

Еще одним важным преимуществом было то, что некоторые надписи, выполненные линейным эламским письмом, можно было сравнить с эламскими текстами, уже записанными клинописью. Такой тип сравнения между различными системами письма, фиксирующими один и тот же язык, предоставляет ценные доказательства эпиграфистам, пытающимся расшифровать древние надписи.

Дессет пояснил, что этот прорыв позволил ему изучить 45 линейных эламских надписей. Хотя это по-прежнему относительно небольшая коллекция по сравнению со многими другими древними системами письма, её оказалось достаточно для гораздо более глубокого понимания этой письменности.

Исследователи также считают, что эта письменность представляет собой важную местную традицию письма в древнем Иране. Дессет отметил, что более поздние системы письма, которые использовались в этом регионе, в частности клинопись, греческая и арабская письменности, происходят из других мест.

Линейное эламское письмо свидетельствует о том, что ранние общества в Иране также создали собственный способ фиксации языка, политической власти и религиозных верований, поддерживая при этом тесные контакты с соседними месопотамскими культурами.

Линейное эламское письмо было впервые расшифровано в 1903 году в ходе французских раскопок в Сузах — одном из важнейших городов юго-западного Ирана Фото: Wikimedia Commons

История уходит ещё дальше в прошлое благодаря протоэламской письменности — более древней системе письма, датируемой примерно 3050–2900 годами до н. э. В отличие от линейной эламской письменности, протоэламская письменность по-прежнему остается в основном нерасшифрованной. Дессет надеется, что опыт, полученный в ходе изучения линейной эламской письменности, в конечном итоге поможет исследователям лучше понять эти еще более древние надписи.

Хотя недавние достижения являются значительным шагом вперёд, многие вопросы остаются без ответа. По мере изучения новых надписей линейное эламское письмо может и в дальнейшем раскрывать информацию об одной из древнейших письменных цивилизаций, помогая исследователям составить более четкое представление о древнем мире и развитии самой письменности.

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