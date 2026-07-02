"Находка превзошла все ожидания": археологи обнаружили древний памятник в Шотландии (фото)

Археологи обнаружили следы ранее неизвестного доисторического круга, скрытого в местности Махри-Мур на острове Арран в Шотландии. Эта находка дополнила историю одного из важнейших древних церемониальных ландшафтов страны и показала, что под поверхностью могут быть погребены и другие памятники.

Открытие было сделано в ходе геофизической разведки, проведенной организацией "Историческая среда Шотландии" (HES). Вместо того чтобы копать землю, исследователи использовали сканирующее оборудование, чтобы заглянуть под поверхность, пишет Heritage Daily.

Исследователи обнаружили 12 круглых ям, расположенных кольцом, с местом для ещё двух. Хотя в ямах не сохранилось ни одного камня, археологи полагают, что когда-то на этом месте могли стоять менгиры или большие деревянные столбы.

Исследование возглавил доктор Ник Хеннон, старший менеджер по регистрации культурного наследия в HES. "Мы чрезвычайно рады этому новому открытию, — сказал он. — Мы знаем, что на Махри-Мур ещё много археологических памятников, которые ждут своего открытия, но обнаружение нового круга полностью превзошло наши ожидания".

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Махри-Мур известен во всём мире своей коллекцией памятников неолита и бронзового века, датируемых примерно 3500–1500 годами до н. э. В этом районе расположены шесть каменных кругов, стоячие камни, погребальные курганы и каменные саркофаги, что делает его одним из самых богатых доисторических памятников Шотландии.

Археологи могут проводить исследования, не нарушая почву и не нанося потенциального ущерба археологическим памятникам Фото: Historic Environment Scotland

Предыдущие раскопки показали, что некоторые из существующих каменных кругов изначально были деревянными, а затем были перестроены из камня. Учитывая это, исследователи предполагают, что недавно обнаруженный памятник мог быть создан по тому же принципу.

Некоторые из этих кругов со временем превратились в места захоронения. Археологи обнаружили следы как кремации, так и захоронений целых тел, которые, вероятно, принадлежали выдающимся членам местных общин. Недавно обнаруженный круг, возможно, также служил этой цели, хотя для подтверждения его точной роли потребуются дополнительные исследования.

Доктор Хеннон также объяснил, как современные технологии изменили археологические исследования. "Инструменты, которые мы используем для изучения того, что находится под землей, постоянно совершенствуются, и мы можем узнавать всё больше о нашей погребённой истории, не нарушая почву и не нанося потенциального ущерба археологическим памятникам", — сказал он.

Он добавил: "Такие открытия напоминают нам, почему мы занимаемся этой работой — чтобы заботиться о культурном наследии Шотландии и в процессе этого раскрывать всё больше тайн нашего прошлого".

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