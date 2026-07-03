Археологи обнаружили пиценскую гробницу в Италии: найдены бесценные артефакты (фото)

В центральной Италии археологи раскопали впечатляющий погребальный комплекс VI века до н. э., который дал новые сведения о жизни и погребальных обычаях древних пиценов. На участке, расположенном недалеко от Сироло в регионе Марке, были обнаружены элитные могилы и редкие артефакты железного века.

Раскопки проводились в рамках профилактических археологических работ под руководством Управления по вопросам археологии, изобразительного искусства и ландшафта провинций Анкона, Пезаро и Урбино. Проект реализовала компания ArcheoLab в сотрудничестве с муниципалитетом Сироло, пишет Arkeonews.

Недавно обнаруженное кладбище располагалось недалеко от знаменитого некрополя "И-Пини" и известной "Гробницы королевы" в Сироло-Нумане. Исследователи полагают, что эта последняя находка была частью более крупного кладбища, которое использовала местная аристократия.

В центре комплекса находилась могила взрослого мужчины, похороненного вместе с "куррусом" — двухколесной колесницей, которую, вероятно, поместили в гробницу целиком Фото: Soprintendenza ABAP Ancona Pesaro Urbino

В центре комплекса находилась могила взрослого мужчины, похороненного вместе с "куррусом" — двухколесной колесницей, которую, вероятно, поместили в гробницу целиком. В пиценском обществе и других регионах доримской Италии колесницы были скорее символами богатства и высокого социального статуса, чем средством повседневного передвижения.

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В захоронении также были найдены шлем, топор и несколько других видов оружия. Некоторые из этих предметов до сих пор реставрируются и изучаются, но археологи полагают, что они могут символизировать формы власти, которые редко встречаются в пиценской археологии.

Такие богатые захоронения представляют особую ценность, поскольку пиценцы оставили очень мало письменных свидетельств. Вместо этого историки опираются на могилы, оружие, украшения, импортные товары и обрядовые предметы, чтобы понять их общество и систему управления.

Одной из самых значительных находок стала группа крупных бронзовых сосудов, которые более 2500 лет оставались запечатанными керамическими крышками. Внутри археологи обнаружили органический материал, обломки керамики и кости животных. Исследователи тщательно изучают эти останки, прежде чем делать окончательные выводы.

Недавно обнаруженное кладбище располагалось недалеко от знаменитого некрополя "И Пини" и известной "Гробницы королевы" в Сироло-Нумане Фото: Soprintendenza ABAP Ancona Pesaro Urbino

Это содержимое может представлять собой либо пищевые подношения, положенные в могилу, либо остатки погребального пира, состоявшегося перед захоронением. Оба объяснения свидетельствуют о важности совместных трапез в традициях пиценской элиты. Принадлежности для пиров были не просто столовой посудой — они также отражали статус владельца, его лидерство и роль в общине.

Сооружение, окружавшее гробницу, также удивило археологов. Крупные пиценские погребальные памятники обычно окружали круглые рвы, отделявшие погребальный участок от окружающей территории. Однако в Сироло исследователи обнаружили вместо этого круговой деревянный частокол. Ряд ям от столбов указывал на то, где когда-то стоял деревянный барьер.

В нескольких ямах, расположенных вблизи столбов, на дне были тщательно отобранные фрагменты керамики. Эти находки свидетельствуют о том, что само сооружение ограды могло быть частью погребальной церемонии. Эта необычная конструкция позволила выявить тип погребальной архитектуры, который ранее не был зафиксирован в этой части пиценской территории.

Рядом с мужским захоронением археологи обнаружили могилу женщины. Органические останки сохранились на удивление хорошо: на них остались следы тканей, обуви и личных украшений. На груди, плечах, тазе и ногах были найдены многочисленные фибулы — древние броши, которые использовались для застегивания одежды, — что помогло исследователям реконструировать, как были расположены её одежда и погребальный саван.

За головой женщины лежала большая фибула с янтарной вставкой, которая, вероятно, была прикреплена к головному убору или прическе. Погребение показало, что женщины высокого статуса демонстрировали свой престиж с помощью одежды, украшений, янтаря и тщательно продуманных погребальных обрядов, что отражало традиции, характерные для других богатых пиценских могил.

Рядом с мужским захоронением археологи обнаружили могилу женщины Фото: Soprintendenza ABAP Ancona Pesaro Urbino

Пиценцы — итальянский народ, проживавший в Железном веке вдоль центрального побережья Адриатического моря, преимущественно на территории современных регионов Марке и северной части Абруццо. К их главным центрам относился соседний город Нумана, который поддерживал торговые связи с этрусскими, греческими и другими итальянскими общинами.

Дальнейшая реставрация и лабораторное исследование артефактов позволят получить дополнительную информацию о погребальных обрядах, практиковавшихся более 2500 лет назад. Ещё до завершения этих исследований погребальный комплекс в Сироло уже расширил представления археологов о пиценском обществе.

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