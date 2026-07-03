Самая длинная из всех найденных: в Англии обнаружили древнюю лестницу железного века (фото)

Археологи в Кембриджшире обнаружили деревянную лестницу, сохранившуюся на протяжении более 2000 лет после того, как она была погребена в заболоченном водоеме. Этот предмет, найденный в Вест-Кемборне, в настоящее время считается самой длинной доисторической деревянной лестницей, о которой на сегодняшний день известно в Великобритании.

Исследователи полагают, что лестница относится к позднему железному веку, всего за несколько веков до римского завоевания Британии. По данным Кембриджской археологической группы, это "самая длинная деревянная лестница, известная на сегодняшний день в Британии", пишет Arkeonews.

В отличие от ценных украшений или обрядовых предметов, эта лестница была построена с простой целью. Она позволяла людям добираться до воды в большом водопое, длиной около 25 метров и шириной 14 метров. Поскольку лестница оставалась погребенной во влажной почве с очень низким содержанием кислорода, древесина избежала гниения, которое обычно со временем разрушает органические материалы.

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Водоем был важной частью местного сельскохозяйственного ландшафта. Вероятно, он обеспечивал водой скот и помогал людям регулировать водный режим в местности с тяжелыми глинистыми почвами. Наличие лестницы свидетельствует о том, что за этим сооружением тщательно ухаживали, а не оставляли его заполняться естественным образом.

Лестница была обнаружена в ходе раскопок, связанных с застройкой участков "Бергли Грин" и "Чиверс Райз" в Вест-Кемборне. Археологи из Кембриджской археологической группы исследовали территорию площадью пять гектаров и зафиксировали более 150 археологических объектов, относящихся к периоду железного века и раннеримской эпохе.

Среди наиболее примечательных объектов — круглое ограждение диаметром 24 метра, которое, вероятно, использовалось для содержания скота. В ходе раскопок также были найдены керамика, кости животных и обожженные камни, что свидетельствует о приготовлении пищи и других повседневных делах. Было обнаружено более 780 фрагментов римской керамики, что свидетельствует о том, что эта территория оставалась заселенной после прихода римлян.

В ходе раскопок также были обнаружены керамика, кости животных и обожженные камни Фото: Cambridge Archaeological Unit

Последние находки вписываются в гораздо более обширную картину человеческой деятельности в окрестностях Кемборна. Предыдущие раскопки, проведенные компанией "Wessex Archaeology", зафиксировали более 1000 лет заселения на территории примерно в шесть квадратных километров. Доказательства свидетельствуют о том, что люди проживали в этой местности примерно с 800 года до н. э. до около 800 года н. э., вопреки представлениям о том, что плотные глинистые почвы были непригодны для длительного проживания.

В ходе предыдущих исследований также были обнаружены римские предметы быта, такие как столовые приборы, ключи, пинцеты, броши и заколки. Археологи также нашли римские захоронения, в частности скелеты, помещенные в рвы и гробы. Одно из захоронений свидетельствовало о том, что после смерти голова была отделена — практика, известная из римской Британии, но до сих пор не до конца выясненная.

Другие раскопки в окрестностях позволили обнаружить огороженные поселения, круглые дома, большие межевые рвы, деревянные сооружения, мусорные отложения, подготовленные поверхности и дополнительные водозаборные ямы. В совокупности эти остатки свидетельствуют о том, что сельская местность к западу от Кембриджа на протяжении многих веков была местом проживания активных сельскохозяйственных общин.

Деревянная лестница привлекает особое внимание, поскольку предметы из дерева редко сохраняются в археологических находках. В данном случае влажные условия позволили сохранить ценный предмет быта, который раскрывает, как люди регулярно получали доступ к важному источнику воды и управляли им.

Вместо того чтобы акцентировать внимание на богатстве или статусе, эта лестница демонстрирует, как простые люди строили и поддерживали инфраструктуру, необходимую для обеспечения сельского хозяйства, животноводства и повседневной жизни. В результате этот редкий предмет дополняет историю поселений в графстве Кембриджшир важным звеном и даёт более чёткое представление о жизни до и после римского завоевания.

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