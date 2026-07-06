Древню базиліку знайшли під колишнім рибних ринком в Одерцо: це була не проста споруда (фото)

Археологи виявили залишки великої ранньохристиянської базиліки під колишнім рибним ринком в Одерцо, Італія. Під час розкопок було виявлено мозаїчні підлоги, масивні фундаменти стін та кілька поховань, що стало свідченням існування однієї з найдавніших християнських культових споруд міста.

Розкопки розпочалися в листопаді 2025 року в історичному центрі Одерцо, напередодні будівництва нового житлового комплексу. Роботи проводилися на місці колишньої "Пескерії", неподалік від сучасного собору, пише Arkeonews.

Археологи виявили фундамент великої прямокутної будівлі з трьома нефами. Споруда має ширину близько 23 метрів і простягається щонайменше на 30 метрів, хоча частина її західного боку, ймовірно, була зруйнована під час будівництва середньовічного каналу. Стіни, товщина деяких з яких сягала 1,2 метра, були зведені з цегли, з'єднаної розчином, і підкріплені дерев'яними палями, вбитими в м'який ґрунт для підвищення стійкості.

Відео дня

Експерти вважають, що будівля слугувала ранньохристиянською церквою через її базилікальний план, поховання поблизу та архітектурні залишки, пов'язані з релігійними обрядами. Невеликі квадратні основи, знайдені поблизу східного краю розкопок, можливо, підтримували перегородки, що відокремлювали пресвітерій від решти церкви. Апсида ще не розкрита, що свідчить про те, що частина будівлі залишається за межами зони розкопок.

Мозаїки містять геометричні фігури, рослинні орнаменти, хрести, листя плюща та восьмикутні візерунки, що були поширені в північній Італії в епоху пізньої античності Фото: Soprintendenza ABAP for the provinces of Padua, Treviso, and Belluno

Однією з найвражаючих особливостей цього місця є добре збережені поліхромні мозаїчні підлоги. Мозаїки містять геометричні фігури, рослинні орнаменти, хрести, листя плюща та восьмикутні візерунки, що були поширені в північній Італії в епоху пізньої античності.

Особливо детальна ділянка містить великий центральний восьмикутник, оточений декоративними квадратами та ромбоподібними візерунками. Наявність тессер із скляної пасти свідчить про те, що церква була пишно прикрашена, а не була простою місцевою каплицею.

Виходячи з художнього стилю мозаїк, фахівці датують базиліку кінцем IV або V століттям н. е. Для встановлення більш точного віку планується провести радіовуглецеве датування людських останків та дерев'яних фундаментних паль. Хоча частину підлоги було пошкоджено внаслідок будівництва у XX столітті та вивезення каменю, великі ділянки збереглися й наочно демонструють ретельне планування та оздоблення будівлі.

Під час розкопок також було виявлено чотири поховання вздовж південної стіни базиліки. У трьох з них було по двоє померлих, причому в жодному з них не було знайдено похоронних предметів. Наразі антропологи досліджують останки семи осіб. Ці поховання підтверджують висновок, що це місце було частиною ранньохристиянського релігійного комплексу, хоча дослідники продовжують вивчати його точну роль у церковній організації міста.

Стародавнє Одерцо, відоме в давнину як Опітергіум, уже тоді було одним із найважливіших поселень у регіоні Венето. Під час попередніх розкопок було виявлено форум, громадські будівлі, крамниці, житлові будинки з декоративними підлогами та Капітолій, що датується періодом правління Августа.

Під час розкопок також було виявлено чотири поховання вздовж південної стіни базиліки Фото: Soprintendenza ABAP for the provinces of Padua, Treviso, and Belluno

Нещодавно виявлена базиліка свідчить про те, що місто залишалося активним та поступово змінювалося в міру того, як християнство ставало домінуючою релігією у північній Італії. Попередні знахідки поблизу, зокрема візантійські укріплення, ранньосередньовічні поховання та фрагменти мозаїки, також вказують на безперервне заселення упродовж багатьох століть.

Зараз розкопки перейшли на етап документування та консервації. Фахівці відновлять мозаїки, дослідять поховання, проаналізують методи будівництва та визначать різні етапи зведення споруди. Місцева влада та розробники проєкту також розглядають плани щодо збереження залишків у межах майбутнього житлового комплексу, що дозволить відвідувачам оглянути базиліку як частину археологічних пам'яток Одерцо.

Ця знахідка є цінним свідченням того, як змінювалися міста на півночі Італії в період пізньої античності. Базиліка, її мозаїки та навколишні поховання дають рідкісну можливість поглянути на поширення християнства та подальше життя стародавнього Опітергіума.

інші новини науки