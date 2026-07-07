9 ранее неизвестных надписей раскрыли историю мертвого города: ученые смогли их перевести (фото)

Археологи, изучающие древние надписи на западе Турции, опубликовали девять недавно идентифицированных текстов из города Акмонея, существовавшего в римский период. Надписи, обнаруженные в ходе археологических раскопок в провинции Ушак, предоставили новую информацию об общественных памятниках, религии, городской жизни, военной службе и погребальных обычаях.

Хотя ранее уже было зарегистрировано более 300 надписей из Акмонеи, недавно опубликованные образцы не просто увеличили общее количество, но и добавили ценных сведений, пишет Arkeonews.

В одной из надписей Демадес, сын Дионисогена, упоминается как пожизненный жрец Афины Себасты и жрец Пантеона или Пантеоса. В ней также зафиксировано, что он оплатил создание лампадефороса — статуи с факелом, посвященной народу. Хотя сама статуя не сохранилась, подобные памятники из Милета и Афродисиады дают основания предположить, что такие статуи, вероятно, освещали святилища, театры или другие общественные места после захода солнца.

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В одной из надписей Демадес, сын Дионисогена, упоминается как пожизненный жрец Афины Себасты и жрец Пантеона или Пантеоса Фото: Uzunoğlu, H., & Dinç, M.

Другая надпись описывала, как Иерокл и его сын Гермоген установили статуи Деметры Карпофорос, Короса, нескольких богинь и Священного Совета вдоль главной улицы города. Исследователи определили это как первое эпиграфическое свидетельство о Деметре Карпофорос во Фригии, что расширило знания о культе богини в этом регионе.

Надписи также дают более полное представление о повседневной жизни в римской Акмонее. Деметра Карпофорос, титул которой означает "Плодоносящая", была тесно связана с земледелием, плодородием и удачными урожаями. Её присутствие на главной улице города свидетельствует о том, что сельское хозяйство имело как религиозное, так и гражданское значение.

Иерокл также был идентифицирован как агонотет — должностное лицо, ответственное за организацию Великого праздника Асклепии, связанного с Асклепием, богом исцеления. Другая надпись сохранила трогательное погребальное стихотворение, посвящённое мужчине из Синнады, который был призван на военную службу и впоследствии погиб в Акмонее, попав в руки "беззаконников".

Надписи также дают более полное представление о повседневной жизни в римской Акмонее Фото: Uzunoğlu, H., & Dinç, M.

Из текста надписи следует, что его, вероятно, убили, хотя точные обстоятельства остаются неизвестными. Мемориал заказала его жена, причём на этом же камне увековечен ещё один военный чиновник по имени Таламос, что побудило исследователей предположить, что эти два человека, возможно, служили вместе.

Другие надписи упоминают Мандану, верховную жрицу города, а также правила погребения, предусматривавшие штрафы в размере 2500 денариев за нарушение покоя гробниц, а также свидетельствуют о том, что несколько камней были повторно использованы в более поздние века, причём один из них в конечном итоге стал частью лестницы в современном селе.

В другой надписи рассказывалось о том, как Иерокл и его сын Гермоген установили статуи Деметры Карпофорос, Короса, нескольких богинь и Священного Совета вдоль главной улицы города Фото: Uzunoğlu, H., & Dinç, M.

Эти надписи показали, что даже краткие тексты, высеченные на камне, могут сохранить ценные сведения о религии, общественных пространствах, гражданском управлении, военной службе и личных утратах. Исследование продемонстрировало, как археология продолжает улучшать наше понимание повседневной жизни в древних городах благодаря тщательному изучению даже самых мелких сохранившихся записей.

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