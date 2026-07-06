Одна находка привела ученых к новому открытию: в Германии обнаружили древний производственный центр (фото)

Археологи обнаружили место переработки свинца возрастом 2000 лет в регионе Зауэрланд в Германии, что стало свидетельством ранней металлообработки в этом районе, известном своими богатыми месторождениями руды. Эти раскопки дали одно из самых убедительных подтверждений того, что свинец перерабатывался на месте в ранний период Римской империи.

Раскопки проводились в июне на горном хребте Ротхаар недалеко от города Брилон в земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает Arkeonews.

Проектом руководила организация Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), команда которой предположила, что это место связано с античной металлургией после того, как искатель Питер Гофманн сообщил об обнаружении большого литого свинцового слитка. Слиток соответствовал образцам периода Римской империи, что дало основания полагать, что он происходил с соседней производственной площадки, а не был единичной находкой.

Раскопки проводились в июне на хребте в горах Ротхаар недалеко от города Брилон в земле Северный Рейн-Вестфалия Фото: LWL

Исследователи полагают, что местные рабочие перерабатывали галенит — минерал сульфида свинца — перед тем, как отливать металл в слитки, используя технологии, связанные с римским миром. Однако археологи пока не установили, были ли люди, работавшие на этом месте, римлянами, местными германскими общинами или группами, перенявшими римские технологии.

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Перед началом раскопок специалист LWL Йорис Кулен провёл геофизические исследования, в ходе которых было обнаружено несколько подземных аномалий. Когда один из этих участков был раскопан, археологи обнаружили явные признаки длительной человеческой деятельности и воздействия сильного тепла. Руководитель раскопок Себастьян Магнус Зонтаг отметил, что команда обнаружила фрагменты керамики доисторического типа, а также множество мелких кусочков свинца, связанных с древней обработкой металла.

Одной из важнейших находок стала тщательно сооруженная платформа из каменных плит. Как камни, так и глина под ними имели следы сильного нагрева, а между плитами застряла древесная древесная уголь. Образцы угля будут исследованы, чтобы помочь выяснить больше подробностей об использовании этого места.

Одной из важнейших находок стала тщательно сооруженная платформа из каменных плит Фото: LWL

Керамика свидетельствует о том, что это рабочее место относится к началу периода Римской империи, примерно 2000 лет назад. Слои глины, каменных плит и угля, уложенные друг на друга, показали, что это место использовалось несколько раз, а не в ходе одного события. Это указывает на то, что металлурги, вероятно, возвращались в течение нескольких сезонов, чтобы перерабатывать руду из окружающего горного района.

Археологи полагают, что это сооружение служило обжиговой печью, где галенит нагревали углем для удаления серы перед выплавкой и литьем свинца. Это, вероятно, было одним из этапов более масштабного производственного процесса, включавшего добычу, обжиг, выплавку и литье. Свинцовый слиток, который изначально привлек внимание, мог быть бракованным изделием, которое рабочие намеревались переплавить, но так и не забрали.

Раскопки в Брилоне восполняют важный пробел в истории горного дела в регионе Зауэрланд. Они свидетельствуют о том, что люди, жившие на окраинах Римской империи около 2000 лет назад, обладали значительными знаниями в области металлообработки. Эти находки также предоставляют новые доказательства технологического обмена и развития региональной промышленности, помогая археологам составить более четкое представление о том, как древние общины перерабатывали ценные минеральные ресурсы.

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