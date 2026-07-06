Одна знахідка привела вчених до нового відкриття: у Німеччині знайшли древній виробничий центр (фото)

Археологи виявили місце переробки свинцю віком 2000 років у регіоні Зауерланд у Німеччині, що стало свідченням ранньої металообробки в районі, відомому своїми багатими родовищами руди. Ці розкопки дали одне з найчіткіших підтверджень того, що свинець переробляли на місці в ранній період Римської імперії.

Розкопки проводилися в червні на хребті в горах Ротхаар поблизу міста Брілон у землі Північний Рейн-Вестфалія, пише Arkeonews.

Проєктом керувала організація Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), команда якої припустила, що це місце пов'язане з античною металургією після того, як пошуковець Пітер Гофманн повідомив про виявлення великого литого свинцевого злитка. Злиток відповідав зразкам періоду Римської імперії, що дало підстави вважати, що він походив із сусіднього виробничого майданчика, а не був поодинокою знахідкою.

Розкопки проводилися в червні на хребті в горах Ротхаар поблизу міста Брілон у землі Північний Рейн-Вестфалія Фото: LWL

Дослідники вважають, що місцеві робітники переробляли галеніт — мінерал сульфіду свинцю — перед тим, як відливати метал у злитки, використовуючи техніки, пов'язані з римським світом. Однак археологи ще не встановили, чи були люди, які працювали на цьому місці, римлянами, місцевими германськими громадами чи групами, що перейняли римські технології.

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Перед початком розкопок фахівець LWL Йоріс Кулен провів геофізичні дослідження, які виявили кілька підземних аномалій. Коли одну з цих ділянок розкопали, археологи виявили чіткі ознаки тривалої людської діяльності та впливу сильного тепла. Керівник розкопок Себастіан Магнус Зонтаг зазначив, що команда виявила фрагменти кераміки доісторичного типу, а також багато дрібних шматочків свинцю, пов'язаних із стародавньою обробкою металу.

Однією з найважливіших знахідок стала ретельно збудована платформа з кам'яних плит. Як камені, так і глина під ними мали сліди сильного нагрівання, а між плитами застрягло деревне вугілля. Зразки вугілля будуть досліджені, щоб допомогти з'ясувати більше подробиць щодо використання цього місця.

Однією з найважливіших знахідок стала ретельно збудована платформа з кам'яних плит Фото: LWL

Кераміка свідчить про те, що це робоче місце датується початком періоду Римської імперії, приблизно 2000 років тому. Шари глини, кам'яних плит та вугілля, укладені один на одного, показали, що це місце використовувалося кілька разів, а не під час однієї події. Це вказує на те, що металурги, ймовірно, поверталися упродовж кількох сезонів, щоб переробляти руду з навколишнього гірничого району.

Археологи вважають, що ця споруда слугувала місцем обпалювання, де галеніт нагрівали вугіллям для видалення сірки перед виплавкою та литтям свинцю. Це, ймовірно, було одним з етапів більш масштабного виробничого процесу, що включав видобуток, обпалювання, виплавку та лиття. Свинцевий злиток, який спочатку привернув увагу, міг бути невдалим виливком, який робітники мали намір переплавити, але так і не забрали.

Розкопки в Брілоні заповнюють важливу прогалину в історії гірничої справи в регіоні Зауерланд. Вони свідчать про те, що люди, які жили на околицях Римської імперії, близько 2000 років тому володіли значними знаннями в галузі металообробки. Ці знахідки також надають нові докази технологічного обміну та розвитку регіональної промисловості, допомагаючи археологам скласти чіткіше уявлення про те, як стародавні громади переробляли цінні мінеральні ресурси.

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