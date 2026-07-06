У цьому храмі зберігали Ковчег Заповіту: археологи наблизилися до розгадки біблійної таємниці (фото)

Археологи, які працюють на стародавньому археологічному об'єкті Тель-Шіло в Ізраїлі, виявили нові докази, що можуть допомогти пояснити одне з найважливіших релігійних місць, згаданих у Біблії. Під час розкопок було виявлено частини великої монументальної споруди, предмети, пов'язані з ритуалами, оборонні споруди та набагато давніші шари поселення.

Розкопки проводилися на Тель-Шіло, який зазвичай ототожнюють із біблійним Шіло. Згідно з Єврейською Біблією, саме тут ізраїльтяни встановили Скинію Заповіту після входу в землю обітовану, задовго до того, як Єрусалим став головним релігійним центром, пише Arkeonews.

Восьмий сезон розкопок був зосереджений на північній частині пам'ятки під керівництвом доктора Скотта Стріплінга з організації "Associates for Biblical Research". Про результати розповів Брайан Віндл, який брав участь у розкопках як керівник секції.

Найважливішою знахідкою стало виявлення південної стіни великої будівлі, орієнтованої зі сходу на захід. Археологи вважають, що ця стіна доповнює контур монументальної споруди, яка, можливо, була місцем розташування біблійної Скинії.

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За словами команди розкопок, ідентифікація південної стіни дозволяє дослідникам з набагато більшою впевненістю реконструювати повні розміри будівлі. Скотт Стріплінг зазначив, що це відкриття дає археологам змогу "відтворити повні розміри будівлі та краще оцінити її функцію й значення".

Ідентифікація південної стіни дозволяє дослідникам з набагато більшою впевненістю реконструювати повні розміри будівлі Фото: Associates for Biblical Research

Ця споруда привернула увагу, оскільки орієнтація та пропорції будівлі нагадують описи Скинії, що містяться в біблійних текстах. Хоча жоден напис не ідентифікує цю споруду як Скинію, план будівлі дає дослідникам підставу для порівняння її з релігійними спорудами того самого періоду.

Шіло займало унікальне місце до будівництва Храму в Єрусалимі. У Книзі Йошуа описано, як ізраїльтяни збиралися там, щоб розділити землю між племенами, тоді як Книги Самуїла представляють Шіло як активний релігійний центр, де священики проводили обряди, а люди приносили жертви. Біблійна традиція також стверджує, що Ковчег Заповіту деякий час перебував там, перш ніж його захопили філістимляни.

Скинія була переносною святинею, яку використовували на початку історії Ізраїлю. Хоча її можна було переміщати, біблійна традиція вказує, що, перебуваючи в Шіло, Скинія була головним місцем поклоніння для народу. З огляду на це, ідентифікація будівель, які, ймовірно, слугували для релігійної діяльності, залишається одним із найважливіших археологічних питань, пов'язаних із цією пам'яткою.

Шіло займало унікальне місце до будівництва Храму в Єрусалимі Фото: Associates for Biblical Research

Під час розкопок також було виявлено кілька предметів, пов'язаних із релігійним культом. Дослідники виявили роги для жертовних вівтарів, керамічні гранати та мурексівські мушлі.

Роги для жертовних вівтарів зазвичай асоціюються з жертовними спорудами на Стародавньому Близькому Сході. Керамічні гранати нагадують прикраси, описані в біблійних розповідях про священні предмети, тоді як мурексові мушлі використовувалися для отримання дорогих синіх і пурпурових барвників, які асоціювалися з одягом еліти та духовенства.

Хоча кожен предмет можна інтерпретувати по-різному, їхня наявність поблизу монументальної споруди підкріплює припущення, що ця територія, ймовірно, виконувала важливу релігійну функцію. Однак археологи наголошують, що ці знахідки не доводять, що ця споруда була саме Скинією Заповіту. Натомість вони надають матеріальні докази, які можна досліджувати разом з історичними та біблійними джерелами.

Ковчег Заповіту залишається одним із найвідоміших предметів у біблійній історії, але дослідники наголошують, що їхня робота виходить за межі пошуків Ковчега. Їхня мета — зрозуміти всю релігійну систему, яка колись існувала в Шіло, включаючи будівлі, ритуальні простори та повсякденні дії, пов'язані з богослужінням.

Археологи знайшли три великі глечики для зберігання часів середньої бронзової доби Фото: Associates for Biblical Research

Інша важлива частина роботи цього сезону була зосереджена на північних воротах стародавнього поселення. Археологи виявили додаткові стіни, які свідчать про те, що в Шіло використовувалася конструкція воріт із вигнутою віссю, де відвідувачі входили через контрольований шлях, а не прямий прохід. Такий тип входу покращував оборону та дозволяв контролювати рух до поселення.

Під час розкопок в іншій частині Тель-Шіло були виявлені свідчення набагато більш давнього періоду. Археологи знайшли три великі глечики для зберігання часів середньої бронзової доби, відомі як "пітої", які були поховані під пізнішими шарами заселення. Глечики знаходилися приблизно на глибині двох метрів нижче за залишки пізньої бронзової доби, під обваленими глинобитними цеглинами та камінням.

У двох з цих глечиків досі зберігалися обвуглені оливки, а в третьому — пшениця. Дослідники планують провести радіовуглецеве датування збереженого органічного матеріалу, щоб точніше визначити вік шару руйнування. Знахідки свідчать про те, що в цьому районі сталася руйнівна подія, можливо, землетрус.

Ці давніші залишки свідчать про те, що Шіло вже було заселене в ханаанський період, за століття до того, як воно стало пов'язане з релігійними традиціями ізраїльтян.

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