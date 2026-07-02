Біля берегів Італії знайдено затонулий корабель: він перевозив 300 амфор з невідомим вмістом (фото)

Стародавнє затонуле судно, виявлене біля узбережжя Калабрії, дало археологам важливе уявлення про морську торгівлю на півдні Італії понад 2400 років тому. Судно, що лежить на морському дні поблизу міста Монастераче, перевозило понад 300 амфор, що робить цю знахідку однією з найважливіших у Середземному морі.

Затонулий корабель виявили під час досліджень морського дна, пов'язаних із проєктом будівництва морського вітропарку поблизу міста Монастераче в провінції Реджо-Калабрія, пише Arkeonews.

За даними компанії Acciona Energía, вік судна датується періодом між V і IV століттями до н. е. Хоча місце знахідки вперше виявили у 2023 році, офіційно його презентували під час 8-ї Національної конференції з підводної археології в Археологічному парку Кампі-Флегрей.

Вантаж одразу привернув увагу дослідників. Амфори були виготовлені в різних регіонах Великої Греції та на Сицилії, що свідчить про те, що корабель брав участь у торгівельній мережі, яка з'єднувала грецькі колонії на півдні Італії та в Середземномор'ї.

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Амфори слугували стандартними транспортними ємностями в усьому стародавньому Середземномор'ї Фото: Italian Ministry of Culture/SABAP Reggio Calabria

"Велика Греція" — це назва грецьких поселень, заснованих на півдні Італії та Сицилії, починаючи з VIII століття до н. е. Упродовж наступних століть такі міста, як Кротон, Сибаріс, Тарас, Сіракузи та Каулон, стали важливими торговими центрами регіону.

Затонулий корабель знаходиться неподалік від стародавнього міста Каулон, заснованого ахейськими поселенцями до 700 р. до н. е. Місто залишалося тісно пов’язаним з іншими грецькими поселеннями в регіоні. Каулон був зруйнований Діонісієм I Сиракузьким у 388 р. до н. е., що припадає на той самий загальний період, що й затоплення корабля. Однак археологи не знайшли доказів, які б пов’язували затоплення судна з цими історичними подіями.

Амфори слугували стандартними транспортними ємностями в усьому стародавньому Середземномор'ї. Їхня форма, глина, методи виготовлення, клейма та будь-який збережений вміст можуть допомогти дослідникам визначити, де їх виготовляли, що вони перевозили та якими торговими шляхами рухалися.

Амфори зараз утворюють дві окремі групи, віддалені одна від одної приблизно на десять метрів Фото: Italian Ministry of Culture/SABAP Reggio Calabria

Вчені сподіваються, що лабораторні дослідження дозволять виявити органічні залишки всередині деяких ємностей, що дасть змогу встановити, чи містив вантаж вино, оливкову олію чи інші сільськогосподарські продукти. Ця знахідка також може розширити знання про виробництво вина та регіональну торгівлю вздовж Іонічного узбережжя.

Нещодавні фотограмметричні дослідження, проведені у 2025 році, показали, що амфори зараз утворюють дві окремі групи, віддалені одна від одної приблизно на десять метрів. Археологи вважають, що цей розрив, найімовірніше, був спричинений сучасними рибальськими траулерами, а не самим затопленням судна. Через ці пошкодження план консервації зазнав змін.

Конвенція ЮНЕСКО 2001 року про охорону підводної культурної спадщини загалом рекомендує залишати підводні археологічні пам'ятки недоторканими, коли це можливо. Однак конвенція також дозволяє піднімати предмети, якщо це сприяє їхньому захисту або дає важливі наукові знання.

Перш ніж піднімати амфори з морського дна, фахівці створять детальні цифрові записи місця знахідки Фото: Italian Ministry of Culture/SABAP Reggio Calabria

Оскільки вантаж "Монастераче", як видається, наражається на додаткові ризики, Міністерство культури Італії підтримало комплексну програму дослідження, підйому, консервації та майбутньої публічної експозиції. У проєкті беруть участь підводні археологи, реставратори, геологи, біологи та інші фахівці.

Перш ніж піднімати амфори з морського дна, фахівці створять детальні цифрові записи місця знахідки за допомогою фотограмметрії, задокументують кожну амфору, зберуть наукові зразки та оцінять стан кераміки. Ці дослідження допоможуть обрати найбезпечніші методи вилучення та реставрації.

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