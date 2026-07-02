У берегов Италии обнаружен затонувший корабль: он перевозил 300 амфор с неизвестным содержимым (фото)

Древнее затонувшее судно, обнаруженное у побережья Калабрии, дало археологам ценную информацию о морской торговле на юге Италии более 2400 лет назад. Судно, лежащее на морском дне недалеко от города Монастераче, перевозило более 300 амфор, что делает эту находку одной из самых значимых в Средиземном море.

Затонувший корабль обнаружили в ходе исследований морского дна, связанных с проектом строительства морского ветропарка недалеко от города Монастераче в провинции Реджо-Калабрия, пишет Arkeonews.

По данным компании Acciona Energía, возраст судна относится к периоду между V и IV веками до н. э. Хотя место находки впервые обнаружили в 2023 году, официально его представили во время 8-й Национальной конференции по подводной археологии в Археологическом парке Кампи-Флегрей.

Груз сразу привлек внимание исследователей. Амфоры были изготовлены в различных регионах Великой Греции и на Сицилии, что свидетельствует о том, что корабль участвовал в торговой сети, соединявшей греческие колонии на юге Италии и в Средиземноморье.

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Амфоры служили стандартными транспортными емкостями во всем древнем Средиземноморье Фото: Italian Ministry of Culture/SABAP Reggio Calabria

"Великая Греция" — это название греческих поселений, основанных на юге Италии и Сицилии, начиная с VIII века до н. э. В течение последующих веков такие города, как Кротон, Сибарис, Тарас, Сиракузы и Каулон, стали важными торговыми центрами региона.

Затонувший корабль находится недалеко от древнего города Каулон, основанного ахейскими поселенцами до 700 г. до н. э. Город оставался тесно связанным с другими греческими поселениями в регионе. Каулон был разрушен Дионисием I Сиракузским в 388 г. до н. э., что приходится на тот же общий период, что и затопление корабля. Однако археологи не нашли доказательств, которые бы связывали затопление судна с этими историческими событиями.

Амфоры служили стандартными транспортными емкостями во всем древнем Средиземноморье. Их форма, глина, методы изготовления, клейма и любое сохранившееся содержимое могут помочь исследователям определить, где они изготавливались, что в них перевозилось и по каким торговым путям они следовали.

Амфоры сейчас образуют две отдельные группы, расположенные на расстоянии примерно десяти метров друг от друга Фото: Italian Ministry of Culture/SABAP Reggio Calabria

Учёные надеются, что лабораторные исследования позволят обнаружить органические остатки внутри некоторых ёмкостей, что даст возможность установить, содержал ли груз вино, оливковое масло или другие сельскохозяйственные продукты. Эта находка также может расширить знания о производстве вина и региональной торговле вдоль побережья Ионического моря.

Недавние фотограмметрические исследования, проведенные в 2025 году, показали, что амфоры в настоящее время образуют две отдельные группы, расположенные на расстоянии примерно десяти метров друг от друга. Археологи считают, что этот разрыв, скорее всего, был вызван современными рыболовными траулерами, а не самим затоплением судна. Из-за этих повреждений план консервации претерпел изменения.

Конвенция ЮНЕСКО 2001 года об охране подводного культурного наследия в целом рекомендует оставлять подводные археологические памятники нетронутыми, когда это возможно. Однако конвенция также разрешает поднимать предметы, если это способствует их защите или дает важные научные знания.

Прежде чем поднимать амфоры с морского дна, специалисты создадут подробные цифровые записи о месте находки Фото: Italian Ministry of Culture/SABAP Reggio Calabria

Поскольку груз "Монастераче", как представляется, подвергается дополнительным рискам, Министерство культуры Италии поддержало комплексную программу исследования, подъема, консервации и будущей публичной экспозиции. В проекте принимают участие подводные археологи, реставраторы, геологи, биологи и другие специалисты.

Прежде чем поднимать амфоры с морского дна, специалисты создадут подробные цифровые записи места находки с помощью фотограмметрии, задокументируют каждую амфору, соберут научные образцы и оценят состояние керамики. Эти исследования помогут выбрать наиболее безопасные методы извлечения и реставрации.

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