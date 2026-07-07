9 досі невідомих різьблень розкрили історію мертвого міста: вчені змогли їх перекласти (фото)

Археологи, які досліджують стародавні написи на заході Туреччини, опублікували дев'ять нещодавно ідентифікованих текстів із міста Акмонея, що існувало в римський період. Написи, виявлені під час археологічних розкопок в провінції Ушак, надали нову інформацію про громадські пам'ятники, релігію, міське життя, військову службу та похоронні звичаї.

Хоча раніше вже було зареєстровано понад 300 написів з Акмонеї, нещодавно опубліковані зразки не просто збільшили загальну кількість, а й додали цінних деталей, пише Arkeonews.

В одному з написів Демадес, син Діонісогена, зазначений як довічний жрець Афіни Себасте та жрець Пантейону або Пантейоса. У ньому також зафіксовано, що він оплатив створення лампадефороса — статуї з факелом, присвяченої народу. Хоча сама статуя не збереглася, подібні пам'ятники з Мілета та Афродісіади дають підстави припустити, що такі статуї, ймовірно, освітлювали святилища, театри чи інші громадські місця після заходу сонця.

Відео дня

В одному з написів Демадес, син Діонісогена, зазначений як довічний жрець Афіни Себасте та жрець Пантейону або Пантейоса Фото: Uzunoğlu, H., & Dinç, M.

Інший напис описував, як Ієрокл та його син Гермоген встановили статуї Деметри Карпофорос, Короса, кількох богинь та Священної Ради вздовж головної вулиці міста. Дослідники визначили це як перше епіграфічне свідчення про Деметру Карпофорос у Фрігії, що розширило знання про культ богині в цьому регіоні.

Написи також дають ширше уявлення про повсякденне життя в римській Акмонеї. Деметра Карпофорос, титул якої означає "Плодоносна", була тісно пов'язана із землеробством, родючістю та вдалими врожаями. Її присутність на головній вулиці міста свідчить про те, що сільське господарство мало як релігійне, так і громадянське значення.

Ієрокл також був ідентифікований як агонотет — посадовець, відповідальний за організацію Великого фестивалю Асклепії, пов'язаного з Асклепієм, богом зцілення. Інший напис зберіг зворушливий похоронний вірш, присвячений чоловікові з Синнади, якого було призвано на військову службу і який згодом загинув в Акмонеї, потрапивши в руки "беззаконників".

Написи також дають ширше уявлення про повсякденне життя в римській Акмонеї Фото: Uzunoğlu, H., & Dinç, M.

З тексту напису випливає, що його, ймовірно, вбили, хоча точні обставини залишаються невідомими. Меморіал замовила його дружина, причому на цьому ж камені вшановано ще одного військового чиновника на ім'я Таламос, що спонукало дослідників припустити, що ці двоє чоловіків, можливо, служили разом.

Інші написи згадують Мандану, верховну жрицю міста, правила поховання, які передбачали штрафи у розмірі 2500 денаріїв за порушування спокою гробниць, а також свідчать про те, що кілька каменів були повторно використані в пізніші століття, причому один із них зрештою став частиною сходів у сучасному селі.

Інший напис описував, як Ієрокл та його син Гермоген встановили статуї Деметри Карпофорос, Короса, кількох богинь та Священної Ради вздовж головної вулиці міста Фото: Uzunoğlu, H., & Dinç, M.

Ці написи показали, що навіть короткі тексти, викарбувані на камені, можуть зберегти цінні деталі про релігію, громадські простори, громадянське керівництво, військову службу та особисті втрати. Дослідження продемонструвало, як археологія продовжує покращувати наше розуміння повсякденного життя в стародавніх містах завдяки ретельному вивченню навіть найдрібніших збережених записів.

Інші новини науки