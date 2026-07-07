Тисячі років історії Єгипту можуть зникнути назавжди: древні пам'ятки опинилися під загрозою (фото)

Стародавні наскельні малюнки в Західній пустелі Єгипту поступово зникають, оскільки кліматичні зміни та діяльність людини завдали шкоди тисячам доісторичних петрогліфів. Ці малюнки, створені протягом тисячоліть, відображають життя, вірування та пересування людей, які мешкали в пустелі задовго до появи фараонів.

Оаза Дахла, розташована приблизно за 350 кілометрів на захід від долини Нілу, містить одну з найбільших у Африці колекцій наскельного мистецтва, зображення в якій датуються періодом від приблизно 6 000–5 000 років до н. е. аж до середньовіччя та сучасності, пише Heritage Daily.

Керівник проєкту "Оаза Дахла", доктор Павел Полковський з Познанського археологічного музею та Інституту археології та етнології Польської академії наук, зазначив, що його команда задокументувала близько 350 місць з наскальним мистецтвом, зокрема об'єкти з сотнями або навіть понад 1000 петрогліфів. Окрім петрогліфів, дослідники зафіксували написи, виконані ієрогліфами, грецькою, коптською, греко-латинською та арабською мовами.

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Оаза Дахла, розташована приблизно за 350 кілометрів на захід від долини Нілу, містить одну з найбільших у Африці колекцій наскельного мистецтва Фото: dr Paweł Polkowski

Більшість стародавніх творів мистецтва було викарбувано на нубійському пісковику, який з часом природним чином стирається, оскільки є відносно м'яким. Доктор Полковський пояснив: "Багато з цих скель настільки м'які, що петрогліф можна стерти навіть пальцем".

Підвищення температури, сильні пустельні вітри, пил у повітрі та дедалі сильніші зливи — все це прискорило ерозію. У цьому регіоні, який колись славився надзвичайно посушливими умовами, останніми роками частіше йдуть дощі, що завдає додаткової шкоди відкритим різьбленням та традиційним пустельним спорудам. Археологи вважають, що ці природні процеси неможливо зупинити, тому детальна документація цих пам'яток стає дедалі важливішою.

Людська діяльність створила ще одну серйозну проблему: сучасні графіті та наскальні малюнки назавжди закрили стародавні зображення. Хоча упродовж тисячоліть — у тому числі в греко-римський період — люди додавали нові малюнки до старих, зараз такі дії вважаються вандалізмом згідно із законами про охорону культурної спадщини. Дослідники навіть виявили сучасний малюнок на пісковику, що нагадує смартфон, поруч із малюнками, які, як вважається, зображують британських солдатів під час військових операцій в оазі у 1916 році.

Підвищення температури, сильні пустельні вітри, пил у повітрі та дедалі сильніші зливи — все це прискорило ерозію Фото: dr Paweł Polkowski

Зусилля з документування та захисту цих пам'яток також сповільнилися, оскільки з 2014 року археологічні експедиції стикаються з труднощами в отриманні дозволів на охорону, необхідних для відновлення польових робіт. Хоча дослідницькі пропозиції й надалі схвалювалися Міністерством туризму та старожитностей Єгипту, додаткові дозволи часто не надходили.

Це завадило багатьом міжнародним експедиціям повернутися до Західної пустелі та затримало важливу роботу з ідентифікації, документування та збереження цих стародавніх наскальних малюнків.

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