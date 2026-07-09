Где искать гробницу королевы Тамары: археологи обнаружили новые зацепки (фото)

Место последнего упокоения королевы Тамары, одной из самых известных правительниц средневековой Грузии, на протяжении веков оставалось неизвестным. По разным преданиям, её похоронили в западной Грузии, в Иерусалиме или в других местах, связанных со средневековым Кавказом.

Недавняя дискуссия привлекла внимание к Пософу — району на северо-востоке Турции, недалеко от границы с Грузией. Хотя археологические экспедиции не обнаружили там гробницы королевы Тамары, однако последние исследования подняли вопрос о том, почему именно это место стало ассоциироваться с королевой, пишет Arkeonews.

Королева Тамара правила Грузией с 1184 по 1213 год — в период, который считается расцветом грузинского "золотого века". Она была дочерью короля Георгия III и сначала стала соправительницей, а после смерти отца полностью переняла власть над королевством.

В Кесиккаяларе археологи исследовали пещеру, известную как "Пещера Первого Дозора" Фото: IHA

Под её руководством Грузия расширила свои территории, а литература, религиозная жизнь, архитектура и монастырские общины переживали расцвет. Средневековые грузинские источники присваивали ей титул "мепе", что означает "король", чтобы укрепить ее авторитет как суверенной правительницы государства. Её влияние распространялось за пределы Грузии благодаря поддержке христианских монастырей в Палестине, на Синае, на горе Афон и в Константинополе.

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Для многих историков главным кандидатом на место захоронения оставался монастырь Гелати недалеко от Кутаиси, основанный Давидом IV "Строителем" в 1106 году. Этот монастырь служил местом захоронения королевской династии Багратиони, что делало его наиболее вероятным вариантом. Однако ни одна могила не была подтверждена как могила королевы Тамары.

Другая древняя легенда гласит, что её останки были перенесены в монастырь Святого Креста в Иерусалиме. Православные исторические источники признавали обе традиции, оставляя этот вопрос открытым.

Совсем недавно местные свидетельства из Пософа указали на другую версию, связанную с Кесиккаяларом — скалистым средневековым местом вблизи села Йолагзи. Глава села Фехим Гюндюз заявил, что предыдущие грузинские исследования и местные традиции связывали королеву Тамару именно с районом Пософа, а не с более известными местами.

Местные предания описывали скрытое поселение с 205 комнатами, пещерами и туннелями под скалами. Хотя эти рассказы основаны на устной традиции, а не на данных раскопок, историки часто считали такие свидетельства полезными отправными точками для исследования забытых исторических ландшафтов.

Наиболее убедительные археологические доказательства были получены благодаря исследованию Исафа Бозоглу Бая. Исследователи обследовали более шестидесяти археологических объектов в пятнадцати деревнях вдоль турецко-грузинской границы. Они зафиксировали замки, церкви, надписи, туннели, высеченные в скале помещения и повторно использованные архитектурные элементы, свидетельствовавшие об активном средневековом поселении и оборонительной сети, которая контролировала важные долины и горные перевалы.

В частности, в Кесиккаяларе археологи исследовали пещеру, известную как "Пещера Первого Дозора". Этот памятник расположен в скальном массиве и отличается сложным подходом. Внутри археологи обнаружили резные каменные блоки и обломки керамики.

Королева Тамара правила Грузией с 1184 по 1213 год — в период, который считается расцветом грузинского "золотого века" Фото: Public Domain

Несмотря на эти находки, археологические исследования не подтвердили, что королева Тамара была похоронена в Кесиккаяларе. Не было найдено ни одной королевской гробницы, погребальной камеры, надписи или предмета, связанного с грузинской правительницей.

Вместе с тем исследование подтвердило, что пещера была частью подлинного средневекового объекта, представляющего археологическую ценность. Для установления какой-либо связи с королевой Тамар необходимы тщательные раскопки, архитектурная документация, лабораторная датировка, анализ керамики и надписи, непосредственно идентифицирующие место захоронения.

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