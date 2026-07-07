Известно лишь об одной такой находке: в Болгарии обнаружили редкий медицинский инструмент (фото)

Археологи, проводящие раскопки в городе Гераклея Синтика на юго-западе Болгарии, обнаружили редкий римский медицинский инструмент, который использовался для удаления камней из мочевого пузыря. Эта находка относится к числу самых редких римских хирургических находок, о которых когда-либо сообщалось.

Этот инструмент, называемый "литулкос", входил в специализированный набор хирургических инструментов, которые использовались для проведения литотомии — операции по удалению камней из мочевого пузыря у пациентов, пишет Heritage Daily.

Руководитель раскопок профессор Людмил Вагалинский отметил, что этот предмет является одной из важнейших медицинских находок, обнаруженных на этом месте. "Этот инструмент является чрезвычайно редкой находкой не только для Болгарии, но и во всем мире", — сказал он. "Согласно имеющейся научной литературе, известно лишь об одной подобной находке в Италии".

Хотя изогнутые концы инструмента в форме двойного крючка были утрачены, его бронзовая рукоятка сохранилась в очень хорошем состоянии. Декоративные рельефные кольца по-прежнему отчетливо видны, что помогло исследователям идентифицировать этот предмет.

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Наличие такого специализированного инструмента свидетельствует о том, что в Гераклеи-Синтике в период расцвета города в III веке н. э. работали высококвалифицированные медики Фото: Wikimedia Commons

Камни в мочевом пузыре считались одной из самых болезненных проблем со здоровьем в древнем мире. Римские и греческие врачи использовали широкий спектр медицинских инструментов, в частности скальпели, иглы, ложки и кюретки, но инструменты, предназначенные исключительно для литотомии, были чрезвычайно редкими.

Античный автор Плиний Старший описывал сильную боль, вызванную камнями в мочевом пузыре, а греческий врач Аммоний Александрийский прославился усовершенствованием хирургических методов лечения этого заболевания. Благодаря своей работе он получил прозвище "Литотомос", что означает "каменорез". Наличие такого специализированного инструмента свидетельствует о том, что в Гераклеи Синтике в период расцвета города в III веке н. э. работали высококвалифицированные медики.

Античный автор Плиний Старший описывал сильную боль, вызванную камнями в мочевом пузыре Фото: Wikimedia Commons

Исследователи также изучают здание, в котором был обнаружен этот инструмент. Поскольку его нашли рядом с храмом Геркулеса, ученые предполагают, что в этом месте, вероятно, сочетались религиозные обряды с оказанием медицинской помощи. "Тот факт, что мы нашли его в помещении рядом с храмом Геркулеса, свидетельствует о том, что, возможно, именно там лечили больных, обращавшихся за помощью к мифическому герою", — отметил профессор Вагалинский, добавив, что для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные доказательства.

Раскопки в Гераклеи-Синтике продолжаются: археологи исследуют прилегающую территорию. Эта редкая находка даёт ценные сведения о римской медицине и помогает составить более чёткое представление о здравоохранении, хирургии и повседневной жизни в одном из важнейших древних городов Болгарии.

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