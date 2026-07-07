Відомо лише про одну таку знахідку: у Болгарії виявили рідкісний медичний інструмент (фото)

Археологи, які проводять розкопки у місті Гераклея Сінтіка на південному заході Болгарії, виявили рідкісний римський медичний інструмент, який використовувався для видалення каменів із сечового міхура. Ця знахідка належить до найрідкісніших римських хірургічних знахідок, про які коли-небудь повідомлялося.

Цей інструмент, який називається літулкос, входив до спеціалізованого набору хірургічних інструментів, що використовувалися для проведення літотомії — операції з видалення каменів із сечового міхура у пацієнтів, пише Heritage Daily.

Керівник розкопок професор Людміл Вагалінський зазначив, що цей предмет є однією з найважливіших медичних знахідок, виявлених на цьому місці. "Цей інструмент є надзвичайно рідкісною знахідкою не лише для Болгарії, а й у всьому світі", — сказав він. "Згідно з наявною науковою літературою, відомо лише про ще одну подібну знахідку в Італії".

Хоча вигнуті кінці інструменту у формі подвійного гачка були втрачені, його бронзова ручка збереглася у дуже хорошому стані. Декоративні рельєфні кільця все ще чітко видні, що допомогло дослідникам ідентифікувати цей предмет.

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Наявність такого спеціалізованого інструменту свідчить про те, що в Гераклеї Сінтіці в період розквіту міста у III столітті н. е. працювали висококваліфіковані медики Фото: Wikimedia Commons

Камені в сечовому міхурі вважалися однією з найболючіших проблем зі здоров'ям у стародавньому світі. Римські та грецькі лікарі використовували широкий спектр медичних інструментів, зокрема скальпелі, голки, ложки та кюрети, але інструменти, призначені виключно для літотомії, були надзвичайно рідкісними.

Античний автор Пліній Старший описував сильний біль, спричинений каменями в сечовому міхурі, а грецький лікар Аммоній Александрійський прославився вдосконаленням хірургічних методів лікування цього захворювання. Завдяки своїй роботі він отримав прізвисько "Літотомос", що означає "каменоріз". Наявність такого спеціалізованого інструменту свідчить про те, що в Гераклеї Сінтіці в період розквіту міста у III столітті н. е. працювали висококваліфіковані медики.

Античний автор Пліній Старший описував сильний біль, спричинений каменями в сечовому міхурі Фото: Wikimedia Commons

Дослідники також вивчають будівлю, в якій було виявлено цей інструмент. Оскільки його знайшли поруч із храмом Геркулеса, вчені припускають, що в цьому місці, ймовірно, поєднувалися релігійні обряди з медичною допомогою. "Той факт, що ми знайшли його в приміщенні поруч із храмом Геркулеса, свідчить про те, що, можливо, саме там лікували хворих, які зверталися за допомогою до міфічного героя", — зазначив професор Вагалінський, додавши, що для підтвердження цієї гіпотези потрібні додаткові докази.

Розкопки в Гераклеї Сінтіці тривають, оскільки археологи досліджують прилеглу територію. Ця рідкісна знахідка надає цінні свідчення про римську медицину та допомагає скласти чіткіше уявлення про охорону здоров'я, хірургію та повсякденне життя в одному з найважливіших стародавніх міст Болгарії.

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