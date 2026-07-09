Де шукати гробницю королеви Тамари: археологи знайшли нові підказки (фото)

Місце останнього спочинку королеви Тамари, однієї з найвідоміших правительок середньовічної Грузії, упродовж століть залишалося невідомим. За різними переказами, її поховали у західній Грузії, в Єрусалимі або в інших місцях, пов'язаних із середньовічним Кавказом.

Нещодавня дискусія привернула увагу до Пософа — району на північному сході Туреччини поблизу грузинського кордону. Хоча археологічні експедиції не знайшли там гробниці королеви Тамарою, проте останні дослідження підняли питання про те, чому саме цей місце стало пов'язане з королевою, пише Arkeonews.

Королева Тамара правила Грузією з 1184 по 1213 рік — у період, який вважається вершиною грузинського "золотого віку". Вона була дочкою короля Георгія III і спочатку стала співправителькою, а після смерті батька повністю перебрала владу над королівством.

У Кесіккаяларі археологи дослідили печеру, відому як "Печера Першої Варти" Фото: IHA

Під її керівництвом Грузія розширила свої території, а література, релігійне життя, архітектура та монастирські спільноти переживали розквіт. Середньовічні грузинські джерела надавали їй титул "мепе", що означає "король", щоб підкріпити її авторитет як суверенної правительки держави. Її вплив поширювався за межі Грузії завдяки підтримці християнських монастирів у Палестині, Синаї, на горі Афон та в Константинополі.

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Для багатьох істориків головним кандидатом на місце поховання залишався монастир Гелаті поблизу Кутаїсі, заснований Давидом IV "Будівничим" у 1106 році. Цей монастир слугував місцем поховання королівської династії Багратіоні, що робило його найімовірнішим варіантом. Однак жодна могила не була підтверджена як могила королеви Тамари.

Інша давня історія стверджує, що її останки було перенесено до монастиря Святого Хреста в Єрусалимі. Православні історичні джерела визнавали обидві традиції, залишаючи це питання невирішеним.

Зовсім недавно місцеві свідчення з Пософа вказали на іншу можливість, пов'язану з Кесіккаяларом — скелястим середньовічним місцем поблизу села Йолагзі. Сільський голова Фехім Гюндюз заявив, що попередні грузинські дослідження та місцеві традиції пов'язували королеву Тамару саме з районом Пософа, а не з більш відомими місцями.

Місцеві перекази описували приховане поселення з 205 кімнатами, печерами та тунелями під скелями. Хоча ці розповіді ґрунтуються на усній традиції, а не на даних розкопок, історики часто вважали такі свідчення корисними відправними точками для дослідження забутих історичних ландшафтів.

Найпереконливіші археологічні докази були отримані завдяки дослідженню Ісафа Бозоглу Бая. Дослідники обстежили понад шістдесят археологічних об'єктів у п’ятнадцяти селах уздовж турецько-грузинського кордону. Вони зафіксували замки, церкви, написи, тунелі, висічені в скелі приміщення та повторно використані архітектурні елементи, що свідчили про активне середньовічне поселення та оборонну мережу, яка контролювала важливі долини та гірські перевали.

Зокрема у Кесіккаяларі археологи дослідили печеру, відому як "Печера Першої Варти". Ця пам'ятка розташована в скельному масиві та виділяється складним підходом. Всередині археологи знайшли різьблені кам'яні блоки та уламки кераміки.

Королева Тамара правила Грузією з 1184 по 1213 рік — у період, який вважається вершиною грузинського "золотого віку" Фото: Public Domain

Попри ці знахідки, археологічні дослідження не надали доказів того, що королева Тамара була похована в Кесіккаяларі. Не було знайдено жодної королівської гробниці, похоронної камери, напису чи предмета, пов'язаного з грузинською правителькою.

Натомість дослідження підтвердило, що печера була частиною справжнього середньовічного об'єкта, що має археологічну цінність. Для встановлення будь-якого зв'язку з королевою Тамар необхідні ретельні розкопки, архітектурна документація, лабораторне датування, аналіз кераміки та написи, що безпосередньо ідентифікують місце поховання.

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