Храм Гебеклі-Тепе зображає 13 000-річну катастрофу: вона прийшла на землю з космосу (фото)

Нове дослідження свідчить про те, що одне з найдавніших археологічних місць у світі може містити набагато більше, ніж лише ритуальні різьблення. Дослідники, які вивчали кам'яні стовпи в Гебеклі-Тепе на півдні Туреччини, стверджують, що стародавні символи зображають 13 000-річну катастрофу.

Гебеклі-Тепе вже давно вважається одним із найдавніших відомих монументальних комплексів людства. У новому дослідженні доктор Мартін Світман з Единбурзького університету вивчив різьблені стовпи й висунув гіпотезу, що повторювані V-подібні символи позначали окремі дні року, пише IFLScience.

Згідно з його інтерпретацією, різьблення містило позначки 365 днів, упорядкованих у 12 місячних місяців плюс 11 додаткових днів, утворюючи те, що він описав як найдавніший відомий місячно-сонячний календар. Дослідження також припускає, що фігура, схожа на птаха, позначала літнє сонцестояння і, можливо, символізувала сузір'я Діви. Подібні V-подібні намиста, знайдені на фігурах на сусідніх пам'ятках, раніше тлумачилися як символи "божеств, що керують часом, або божеств-творців".

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Різьблення містило позначки 365 днів, упорядкованих у 12 місячних місяців плюс 11 додаткових днів, утворюючи те, що він описав як найдавніший відомий місячно-сонячний календар Фото: чума

У дослідженні також стверджувалося, що різьблення фіксували зміну положень сузір'їв упродовж тривалих періодів, що свідчить про те, що мешканці Гебеклі-Тепе розуміли астрономічну прецесію за тисячі років до того, як давньогрецький астроном Гіппарх задокументував це явище.

Ще один стовп було інтерпретовано як зображення метеорного потоку Тауриди, що пролітає через сузір'я Водолія та Риб. Доктор Світман висунув гіпотезу, що це зображення того самого метеорного потоку, пов'язаного із падінням комети близько 10 850 року до н. е. — подією, яка сприяла настанню періоду швидкого похолодання, відомого як пізній дріас.

Ще один стовп було інтерпретовано як зображення метеорного потоку Тауриди, що пролітає через сузір'я Водолія та Риб Фото: чума

Доктор Світман також висловив припущення, що Гебеклі-Тепе, можливо, було збудовано як меморіал на честь цієї гіпотетичної космічної події. "Схоже, мешканці Гебеклі-Тепе були пильними спостерігачами неба, чого й слід було очікувати, зважаючи на те, що їхній світ був спустошений ударом комети", — зазначив він.

Він додав, що ця подія "могла стати поштовхом до зародження цивілізації, започаткувавши нову релігію та стимулюючи розвиток сільського господарства для пристосування до холодного клімату". Вчений також вважає, що поширений страх після такої події міг сприяти реалізації великих будівельних проєктів та зміцненню соціальної організації.

Гебеклі-Тепе, можливо, було збудовано як меморіал на честь цієї гіпотетичної космічної події Фото: Martin Sweatman

Хоча ці ідеї залишаються суперечливими, дослідження поновило дискусію щодо призначення Гебеклі-Тепе та астрономічних знань його будівників. Навіть якщо майбутні дослідження спростують ці інтерпретації, ця пам'ятка продовжує надавати цінні свідчення про ранні людські суспільства та витоки складної культури.

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