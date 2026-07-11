Могилу відьми розкопано: які таємниці були поховані у неолітичній пам'ятці (фото)

Археологи, які працюють на місці доісторичного пам'ятника Могила відьми в Шотландії, виявили нові докази, що допоможуть краще зрозуміти, як це місце збудували тисячі років тому. Розкопки проводилися на острові Саут-Уїст, де дослідники знайшли неолітичну кераміку, крем'яні знаряддя та інші сліди людей, що жили близько 6 000 років тому.

Розкопки проводили дослідники спільно з Археологічною групою громади Уїста в рамках Проєкту "Найдавніші мегалітичні пам’ятки Шотландії". Пам’ятка в Леавалі — це збережена кам’яна камера, що датується приблизно 4000 роком до н. е., пише Heritage Daily.

Збудована з чотирьох вертикальних кам'яних плит, пам'ятка слугувала похоронною камерою для померлих. Знявши дерн із розкопу поруч із камерою, археологи швидко оголили камені з кургану, які спочатку покривали гробницю.

Збудована з чотирьох вертикальних кам'яних плит, пам'ятка слугувала похоронною камерою для померлих

Саймон Девіс, голова Громадської археологічної групи острова Уїст, щодня створював 3D-моделі, щоб зафіксувати хід розкопок. На початку робіт команда виявила кілька залізних цвяхів, які, як вважається, пов'язані з дослідженнями, проведеними у 1990-х роках. Більш важлива знахідка з'явилася, коли у другій траншеї всередині камери було виявлено фрагмент доісторичної кераміки поруч із скупченням дрібних каменів між двома великими вертикальними плитами, що стало новим доказом діяльності людей неоліту на цьому місці.

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У міру продовження розкопок дослідники виявили ще більше фрагментів кераміки, а також оброблені крем'яні знаряддя та відколи, що утворилися під час виготовлення кам'яних знарядь. Вони також визначили лінію, яка, ймовірно, є контуром огорожі бронзової доби, що пролягає через каїрн зі сходу на захід. Це підтвердило дані попередніх досліджень, які вказували на те, що пам'ятка залишалася важливою орієнтирною точкою ще довгий час після її спорудження.

На четвертий день археологи дослідили кругле утворення всередині камери. На їхню думку, це міг бути отвір від стовпа споруди, що існувала до появи каменю, або яма, створена під час спроби розграбування пам'ятки в минулому.

У міру продовження розкопок дослідники виявили ще більше фрагментів кераміки, а також оброблені крем'яні знаряддя та відколи, що утворилися під час виготовлення кам'яних знаряд

Для подальшого дослідження було зібрано зразки фосфатів для лабораторного аналізу. Аналіз фосфатів дозволяє виявити сліди органічного матеріалу, що зникли з часом, допомагаючи дослідникам ідентифікувати минулу людську діяльність навіть тоді, коли видимих залишків уже не існує.

Ці відкриття додали цінних свідчень про найдавніші землеробські спільноти Шотландії та їхні похоронні традиції. У міру продовження досліджень на Могилі відьми кожен новий доказ сприяє формуванню чіткішого уявлення про життя в Шотландії понад шість тисяч років тому та допомагає зберегти знання про важливу частину давнього минулого країни.

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