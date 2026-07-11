Секрети Ай-Ханума: що відомо про втрачене грецьке місто в Афганістані (фото)

Археологи дослідили руїни стародавнього міста на північному сході Афганістану, які продемонстрували, наскільки далеко поширився грецький вплив після завоювань кінця IV століття до н. е. Це поселення, розташоване в провінції Тахар між річками Амудар’я та Кокча, знаходилося на відстані понад 4000 кілометрів від Афін.

Хоча його первісна назва втрачена, зараз це місце відоме як Ай-Ханум, або Ойксонім. Серед руїн були виявлені амфітеатр, коринфські колони, статуї Зевса та золоті монети з портретами грецьких правителів, що є наочним свідченням існування елліністичного міста далеко від Греції, пише IFLScience.

Дослідники з'ясували, що Ай-Ханум складався з нижнього міста з великим палацовим комплексом, адміністративними будівлями, арсеналом, гімназією, храмами та театром під відкритим небом. Над ним височів укріплений акрополь, що захищав поселення.

Згідно з поширеною історію, останній король Афганістану Мохаммед Захір-Шах помітив руїни міста під час полювання в 1961 році Фото: Wikimedia Commons

Поселення було заселене з кінця IV століття до н. е. до приблизно 145 року до н. е., коли кочові племена скористалися політичними проблемами в імперії та напали на місто, змусивши його мешканців втекти в навколишні пагорби. Хоча раніше деякі історики вважали, що Ай-Ханум заснував Александр Великий, сьогодні більшість вчених сходяться на думці, що воно було засноване за правління Селевка I, який керував Імперією Селевкідів у 305–281 роках до н. е.

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Згідно з поширеною історію, останній король Афганістану Мохаммед Захір-Шах помітив руїни міста під час полювання в 1961 році. Однак перші свідчення існування стародавнього поселення на цьому місці були виявлені набагато раніше — у 1925 році французьким археологом Жюлем Барту. У 1963 році французький дослідник Даніель Шлюмберже виявив докази виразного грецького характеру міста.

Серед руїн були виявлені амфітеатр, коринфські колони, статуї Зевса та золоті монети з портретами грецьких правителів Фото: Wikimedia Commons

Розкопки, проведені Французькою археологічною делегацією в Афганістані, тривали до 1979 року, коли радянське вторгнення зупинило ці роботи. Пізніші конфлікти, зокрема афганська громадянська війна та інтервенція під проводом США, що розпочалася у 2001 році, завадили подальшим масштабним дослідженням. Упродовж тих років мародерство завдало серйозної шкоди, внаслідок чого значна частина стародавнього міста перебуває в поганому стані.

У 1963 році французький дослідник Даніель Шлюмберже виявив докази виразного грецького характеру міста Фото: Wikimedia Commons

Ай-Ханум продемонстрував, що Афганістан відігравав важливу роль у стародавньому світі, а не просто існував на його периферії. Розташований уздовж шляхів, які згодом стали частиною Шовкового шляху, цей регіон з'єднував Китай, Індію, Персію та Середземномор'я, що давало змогу торгівлі, технологіям та ідеям поширюватися між континентами.

Ця територія також стала епіцентром неодноразових конфліктів за участю персів з династії Ахеменідів, македонців Александра Великого, кушан, сасанідів, арабських правителів, монголів та моголів. Руїни Ай-Ханума й досі нагадують, що минуле Афганістану було тісно пов'язане з багатьма найбільшими цивілізаціями в історії, що робить збереження його археологічної спадщини надзвичайно цінним для розуміння стародавнього світу.

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