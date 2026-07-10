Печатка з південного Леванту свідчить про невідомий ритуал: вона пов'язана з астральним культом (фото)

Невелика вапнякова печатка надала нові свідчення про релігійні обряди в південному Леванті у VII столітті до н. е. Цей артефакт археологи виявили поблизу Тель-Явне на території гончарного виробничого комплексу.

Довжина печатки становить лише 14,6 міліметра, проте на її рельєфному зображенні викарбувано кілька важливих символів, пише Arkeonews.

На печатці зображено бородатого чоловіка, який піднімає одну руку в бік вівтаря, півмісяць та восьмикутну зірку. Дослідники визначили півмісяць як символ бога Місяця, тоді як зірка, найімовірніше, символізувала Венеру або жіноче божество, пов'язане з цією планетою.

Предмет знайшли приблизно за 200 метрів на схід від Тель-Явне, де археологи виявили велику гончарну майстерню залізної доби, що датується VII століттям до н. е. Комплекс містив дев'ять печей, гончарні круги, вимощені робочі майданчики, посудини для зберігання, інструменти для шліфування та велику кількість керамічних відходів.

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Печатка лежала на робочій поверхні поруч із гончарними інструментами. Замість того, щоб з'явитися в офіційному місці поклоніння, її було знайдено в діючій промисловій зоні. Це свідчить про те, що релігійні символи були присутні в місцях, де люди працювали щодня.

На печатці зображено бородатого чоловіка, який піднімає одну руку в бік вівтаря, півмісяць та восьмикутну зірку Фото: Uehlinger, C., et. al.

Дослідники описали артефакт як ассиро-левантійську печатку-штамп. Цей термін позначає стиль, на який вплинула ассирійська культура в усьому Леванті, а не обов'язково предмет, виготовлений саме в Ассирії.

У дослідженні також зазначається, що раніше в південному Леванті не було знайдено жодної ідентичної печатки. Схожі зображення зустрічалися на печатках з Акко, Телль-Джемме, Єрусалима, Мегіддо та Шикмони, але жодна з них не поєднувала саме цю групу символів. На знахідці також зображено дерево, схоже на кипарис, що, ймовірно, вказує на те, що ритуал відбувався на відкритому повітрі.

На думку дослідників, півмісяць і зірка відображають більш широке астральне поклоніння, яке поширилося по всьому регіону в кінці VIII та VII століть до н. е. у міру розширення Ассирійської імперії. Місцеві громади не просто переймали чужі вірування, а адаптували ці релігійні символи до своїх власних традицій та обрядів.

У Тель-Явне було зроблено ще кілька знахідок, пов'язаних з ассирійським періодом Фото: Uehlinger, C., et. al.

Ця знахідка також надала археологічний контекст для біблійних згадок про "небесне воїнство" та жерців, відомих як kĕmārîm. Хоча печатка й не підтвердила біблійні описи, вона продемонструвала, що символи, пов'язані з астральним культом, були поширені в той самий історичний період, про який йдеться в цих текстах.

У Тель-Явне було зроблено ще кілька знахідок, пов'язаних з ассирійським періодом. Під час попередніх розкопок поблизу було виявлено поховання в ассирійському стилі, зокрема могили з подвійними глечиками та крипту з глиняної цегли, що свідчить про те, що деякі мешканці цієї місцевості були ознайомлені з месопотамськими звичаями.

Ця знахідка надала цінні свідчення про життя в період політичних і культурних змін. Оскільки вона походить з добре задокументованого археологічного шару, вона дала більш чіткий історичний контекст, ніж багато подібних печаток, знайдених без чітких записів про розкопки.

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