Печать из южного Леванта свидетельствует о неизвестном ритуале: она связана с астральным культом (фото)

Небольшая известняковая печать дала новые сведения о религиозных обрядах в южной Леванте в VII веке до н. э. Этот артефакт археологи обнаружили недалеко от Тель-Явне на территории гончарного производственного комплекса.

Длина печати составляет всего 14,6 миллиметра, однако на её рельефном изображении высечено несколько важных символов, пишет Arkeonews.

На печати изображен бородатый мужчина, поднимающий одну руку в сторону алтаря, полумесяц и восьмиконечную звезду. Исследователи определили полумесяц как символ бога Луны, тогда как звезда, скорее всего, символизировала Венеру или женское божество, связанное с этой планетой.

Предмет был найден примерно в 200 метрах к востоку от Тель-Явне, где археологи обнаружили крупную гончарную мастерскую железного века, датируемую VII веком до н. э. Комплекс включал девять печей, гончарные круги, вымощенные рабочие площадки, сосуды для хранения, инструменты для шлифовки и большое количество керамических отходов.

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Печать лежала на рабочей поверхности рядом с гончарными инструментами. Вместо того чтобы оказаться в официальном месте поклонения, она была найдена в действующей промышленной зоне. Это свидетельствует о том, что религиозные символы присутствовали в местах, где люди работали каждый день.

На печати изображен бородатый мужчина, поднимающий одну руку в сторону алтаря, полумесяц и восьмиконечную звезду Фото: Uehlinger, C., et. al.

Исследователи описали артефакт как ассиро-левантийскую печать-штамп. Этот термин обозначает стиль, на который оказала влияние ассирийская культура во всем Леванте, а не обязательно предмет, изготовленный именно в Ассирии.

В исследовании также отмечается, что ранее в южной Леванте не было найдено ни одной идентичной печати. Подобные изображения встречались на печатях из Акко, Телль-Джемме, Иерусалима, Мегиддо и Шикмоны, но ни одна из них не сочетала именно эту группу символов. На находке также изображено дерево, похожее на кипарис, что, вероятно, указывает на то, что ритуал проходил под открытым небом.

По мнению исследователей, полумесяц и звезда отражают более широкое астральное поклонение, которое распространилось по всему региону в конце VIII и VII веков до н. э. по мере расширения Ассирийской империи. Местные общины не просто перенимали чужие верования, а адаптировали эти религиозные символы к своим собственным традициям и обрядам.

В Тель-Явне было сделано еще несколько находок, связанных с ассирийским периодом Фото: Uehlinger, C., et. al.

Эта находка также позволила установить археологический контекст библейских упоминаний о "небесном воинстве" и жрецах, известных как kĕmārîm. Хотя печать и не подтвердила библейские описания, она продемонстрировала, что символы, связанные с астральным культом, были распространены в тот же исторический период, о котором говорится в этих текстах.

В Тель-Явне было сделано ещё несколько находок, связанных с ассирийским периодом. В ходе предыдущих раскопок поблизости были обнаружены захоронения в ассирийском стиле, в частности, могилы с двойными кувшинами и крипту из глиняного кирпича, что свидетельствует о том, что некоторые жители этой местности были знакомы с месопотамскими обычаями.

Эта находка дала ценные сведения о жизни в период политических и культурных перемен. Поскольку она происходит из хорошо задокументированного археологического слоя, она позволила установить более четкий исторический контекст, чем многие подобные печати, найденные без точных записей о раскопках.

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