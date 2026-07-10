Исчезнувшее поселение оказалось центром затерянного королевства: исследование все раставило по местах (фото)

Археологи по-новому взглянули на важное археологическое место в Южной Африке, которое когда-то было центром африканского королевства Туламела. Расположенное в Национальном парке Крюгера вблизи рек Лимпопо и Лувуву, поселение Туламела переживало расцвет в XV–XVII веках нашей эры.

В новом исследовании утверждается, что, несмотря на историческую значимость этого места, значительная часть его археологических находок так и не была полностью изучена. Исследователи отмечают, что Туламелу больше не следует рассматривать просто как "затерянный город", а как центр исчезнувшего королевства, пишет Arkeonews.

Раскопки, проведенные в 1990-х годах, показали, что Туламела занимала площадь около девяти гектаров. В ходе исследований ученые обнаружили каменные стены, жилые районы, зернохранилища, загоны для скота, проходы, мусорные кучи и церемониальные площадки. Радиоуглеродное датирование позволило установить возраст поселения в период между 1447 и 1643 годами н. э., что делает его более поздним, чем Мапунгубве и Большое Зимбабве.

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Археологи обнаружили золотые украшения, железные и медные артефакты, бусины, керамику, веретена, останки животных, а также свидетельства того, что в поселении работали квалифицированные ремесленники.

Раскопки, проведенные в 1990-х годах, показали, что Туламела занимала площадь около девяти гектаров Фото: Forssman, T., et.al.

Одной из важнейших находок стал керамический фрагмент со следами золотых остатков, что свидетельствует о том, что золото здесь не только было предметом торговли или украшением состоятельных жителей, но и перерабатывалось на месте.

В ходе исследования также были изучены два человеческих захоронения, обнаруженные под полами хижин во время консервационных работ в 1993 году Сидни Миллером и его командой. Хотя этих людей описывают как короля и королеву, исследователи оговорились, что имеющиеся доказательства не полностью подтверждают этот вывод. Датировка указывает на то, что захоронения, вероятно, произошли не одновременно, что оставляет вопрос об их отношениях без ответа.

Помимо захоронений, на месте раскопок археологи обнаружили свидетельства повседневной жизни. Сельское хозяйство, хранение продуктов, производство текстиля, металлообработка и межрегиональная торговля — всё это было частью экономики поселения. Импортированные стеклянные бусины и фарфор свидетельствуют о связях с торговыми путями, простиравшимися до побережья Мозамбика и Индийского океана, тогда как товары местного производства свидетельствовали о процветающей общине со специализированными ремеслами.

Археологи обнаружили золотые украшения, железные и медные артефакты, бусины, керамику и веретена Фото: Forssman, T., et.al.

Исследователи также поставили под сомнение предыдущие интерпретации, основанные преимущественно на сравнениях с Великим Зимбабве, утверждая, что многие предположения о политической организации Туламелы были выдвинуты без достаточных опубликованных археологических доказательств.

Значительная часть оригинальной коллекции — в частности, керамика, металлические артефакты, бусины, рисунки и протоколы раскопок — оставалась на хранении в музее Дитсонг в Претории без подробного анализа, тогда как лишь небольшое количество золотых предметов было выставлено на всеобщее обозрение в музее Скукуза.

Обновленная исследовательская программа призвана изменить эту ситуацию. Археологи каталогизируют хранящиеся коллекции, применяют неразрушающие научные методы, уточняют хронологию памятника и расширяют исследования за пределы поселения на вершине холма.

Уже обнаружено более 100 соседних археологических памятников Фото: Forssman, T., et.al.

Уже обнаружено более 100 близлежащих археологических памятников, а технологии LiDAR, мультиспектрального дистанционного зондирования и 3D-документации помогут зафиксировать более обширный ландшафт.

Благодаря более тщательной документации и изучению Туламелы археологи надеются сохранить ценные свидетельства об одном из важных королевств южной Африки и обеспечить более полное понимание его роли в политической, экономической и культурной истории региона.

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