Зникле поселення виявилося центром втраченого королівства: дослідження розставило все на свої місця (фото)

Археологи по-новому поглянули на важливе археологічне місце в Південній Африці, яке колись було центром африканського королівства Туламела. Розташоване в Національному парку Крюгера поблизу річок Лімпопо та Лувуву, поселення Туламела переживало розквіт у XV–XVII століттях нашої ери.

У новому дослідженні стверджується, що, попри історичну важливість цього місця, значна частина його археологічних свідчень так і не була повністю досліджена. Дослідники зазначають, що Туламелу більше не слід розглядати просто як "загублене місто", а як центр зниклого королівства, пише Arkeonews.

Розкопки, проведені у 1990-х роках, показали, що Туламела займала площу близько дев'яти гектарів. Під час досліджень вчені знайшли кам'яні стіни, житлові райони, зерносховища, загони для худоби, проходи, сміттєві купки та церемоніальні майданчики. Радіовуглецеве датування дозволило встановити вік поселення в період між 1447 і 1643 роками н. е., що робить його молодшим за Мапунгубве та Велике Зімбабве.

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Археологи виявили золоті прикраси, залізні та мідні артефакти, намистини, кераміку, веретена, останки тварин, а також свідчення того, що в поселенні працювали кваліфіковані ремісники.

Розкопки, проведені у 1990-х роках, показали, що Туламела займала площу близько дев'яти гектарів Фото: Forssman, T., et.al.

Однією з найважливіших знахідок став керамічний фрагмент зі слідами золотих залишків, що свідчить про те, що золото тут не лише було предметом торгівлі чи прикрасою заможних мешканців, а й перероблялося на місці.

У ході дослідження також було переглянуто два людські поховання, виявлені під підлогами хатин під час консерваційних робіт у 1993 році Сідні Міллером та його командою. Хоча цих осіб описують як короля та королеву, дослідники застерегли, що наявні докази не повністю підтверджують цей висновок. Датування вказує на те, що поховання, ймовірно, відбулися не одночасно, що залишає питання щодо їхніх стосунків без відповіді.

Окрім поховань, на місці розкопок археологи знайшли свідчення повсякденного життя. Сільське господарство, зберігання продуктів, виробництво текстилю, металообробка та міжрегіональна торгівля — все це було частиною економіки поселення. Імпортовані скляні намистини та порцеляна свідчать про зв'язки з торговими шляхами, що сягали узбережжя Мозамбіку та Індійського океану, тоді як товари місцевого виробництва відображали процвітаючу громаду зі спеціалізованими ремеслами.

Археологи виявили золоті прикраси, залізні та мідні артефакти, намистини, кераміку та веретена Фото: Forssman, T., et.al.

Дослідники також поставили під сумнів попередні інтерпретації, що ґрунтувалися переважно на порівняннях із Великим Зімбабве, стверджуючи, що багато припущень щодо політичної організації Туламели було прийнято без достатніх опублікованих археологічних доказів.

Значна частина оригінальної колекції — зокрема кераміка, металеві артефакти, намистини, малюнки та протоколи розкопок — залишалася на зберіганні в музеї Дітсонг у Преторії без детального аналізу, тоді як лише невелика кількість золотих предметів була виставлена на загальний огляд у музеї Скукуза.

Оновлена дослідницька програма має на меті змінити цю ситуацію. Археологи каталогізують колекції, що зберігаються, застосовують неруйнівні наукові методи, уточнюють хронологію пам'ятки та розширюють дослідження за межі поселення на вершині пагорба.

Вже виявлено понад 100 сусідніх археологічних пам'яток Фото: Forssman, T., et.al.

Вже виявлено понад 100 сусідніх археологічних пам'яток, а технології LiDAR, мультиспектрального дистанційного зондування та 3D-документації допоможуть зафіксувати ширший ландшафт.

Завдяки більш ретельній документації та вивченню Туламели археологи сподіваються зберегти цінні свідчення про одне з важливих королівств південної Африки та забезпечити повніше розуміння його ролі в політичній, економічній та культурній історії регіону.

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