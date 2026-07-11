Секреты Ай-Ханума: что известно о затерянном греческом городе в Афганистане (фото)
Археологи исследовали руины древнего города на северо-востоке Афганистана, которые продемонстрировали, насколько далеко распространилось греческое влияние после завоеваний конца IV века до н. э. Это поселение, расположенное в провинции Тахар между реками Амударья и Кокча, находилось на расстоянии более 4000 километров от Афин.
Хотя его первоначальное название утрачено, сейчас это место известно как Ай-Ханум или Ойксоним. Среди руин были обнаружены амфитеатр, коринфские колонны, статуи Зевса и золотые монеты с портретами греческих правителей, что является наглядным свидетельством существования эллинистического города вдали от Греции, пишет IFLScience.
Исследователи выяснили, что Ай-Ханум состоял из нижнего города с большим дворцовым комплексом, административными зданиями, арсеналом, гимназией, храмами и театром под открытым небом. Над ним возвышался укрепленный акрополь, защищавший поселение.
Поселение было заселено с конца IV века до н. э. до примерно 145 года до н. э., когда кочевые племена воспользовались политическими проблемами в империи и напали на город, вынудив его жителей бежать в окружающие холмы. Хотя ранее некоторые историки считали, что Ай-Ханум был основан Александром Великим, сегодня большинство учёных сходятся во мнении, что оно было основано при правлении Селевка I, который правил Империей Селевкидов в 305–281 годах до н. э.
Согласно распространенной версии, последний король Афганистана Мохаммед Захир-Шах заметил руины города во время охоты в 1961 году. Однако первые свидетельства существования древнего поселения на этом месте были обнаружены гораздо раньше — в 1925 году французским археологом Жюлем Барту. В 1963 году французский исследователь Даниэль Шлюмберже обнаружил доказательства явно греческого характера города.
Раскопки, проводившиеся французской археологической делегацией в Афганистане, продолжались до 1979 года, когда советское вторжение прервало эти работы. Последующие конфликты, в частности афганская гражданская война и интервенция под руководством США, начавшаяся в 2001 году, помешали дальнейшим масштабным исследованиям. За эти годы мародерство нанесло серьёзный ущерб, в результате чего значительная часть древнего города находится в плохом состоянии.
Ай-Ханум доказал, что Афганистан играл важную роль в древнем мире, а не просто существовал на его периферии. Расположенный вдоль путей, которые впоследствии стали частью Шелкового пути, этот регион соединял Китай, Индию, Персию и Средиземноморье, что позволяло торговле, технологиям и идеям распространяться между континентами.
Эта территория также стала эпицентром многочисленных конфликтов с участием персов из династии Ахеменидов, македонцев Александра Великого, кушан, сасанидов, арабских правителей, монголов и моголов. Руины Ай-Ханума до сих пор напоминают о том, что прошлое Афганистана было тесно связано со многими величайшими цивилизациями в истории, что делает сохранение его археологического наследия чрезвычайно ценным для понимания древнего мира.
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