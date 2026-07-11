Этих царей намеренно отправили в забвение: ученые узнали о неизвестных ассирийских правителях (фото)

Исследователи обнаружили, что в древней Ассирии, вероятно, было трое царей, имена которых были намеренно исключены из официальной истории. Об этом учёные узнали после изучения повреждённых глиняных табличек, надписей и исторических записей из Месопотамии.

Исследование провели Александр Йоханнес Эдмондс из Мюнстерского университета и Эккарт Фрам из Йельского университета. Согласно их анализу, трое правителей — Ашур-Убаллит, Тиглат-Пилесер и Шалманасер — ненадолго находились у власти, прежде чем были исключены из официального списка ассирийских царей, пишет Arkeonews.

Исследователи отмечают, что список ассирийских царей был не просто исторической записью, а официальной версией событий, составленной более поздними правителями. Цари, сумевшие удержать власть в течение длительного времени, оставались в списке, тогда как неудачливые соперники из него исключались.

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Одним из наиболее весомых доказательств стала повреждённая глиняная табличка, известная как Rm 75, которая в настоящее время хранится в Британском музее. В этом документе зафиксировано дарение земли, датированное 762 годом до н. э., но предыдущие интерпретации создавали серьёзные хронологические проблемы.

Изучив поврежденный текст, Фрам пришел к выводу, что надпись касалась ранее неизвестного Тиглат-Пилесера, а не царя, о котором уже известно из истории Фото: Trustees of the British Museum

Изучив поврежденный текст, Фрам пришел к выводу, что надпись касалась ранее неизвестного Тиглат-Пилесера, а не царя, о котором уже известно из истории. На табличке также были оттиски царской печати и упоминания о богах Ашуре и Иштар, что свидетельствует о том, что она была издана в священном городе Ашур в период политических волнений.

Этот период времени был особенно важен, поскольку в ассирийских записях упоминалось о полном солнечном затмении 763 года до н. э. Древние ассирийцы рассматривали затмение как предупреждение о том, что правящий царь может лишиться власти.

Исследователи выдвинули предположение, что дядя царя Ашур-дана III, возможно, воспользовался этими опасениями, принял царское имя Тиглат-Пилесер и претендовал на трон. Его правление, вероятно, длилось не более 20 или 21 месяца, после чего он исчез из исторических записей.

Другой возможный правитель стал известен науке благодаря каменному памятнику, найденному в Телль-Абте в Ираке. Изначально на надписи было указано имя царя Шалманасера, но впоследствии его имя было стёрто и заменено на "Тиглат-Пилесер". Ранее учёные пытались вписать этот памятник в общепринятую хронологию царей, однако это было сложно.

Самым древним из трех обнаруженных царей был Ашур-Убаллит, который, вероятно, правил примерно в 913–912 гг. до н. э. Фото: The Trustees of the British Museum

В свою очередь, Эдмондс и Фрам выдвинули гипотезу, что ранее неизвестный Шалманасер правил примерно полтора года после Ашур-Нарари V, прежде чем Тиглат-Пилесер III захватил власть в 745 году до н. э. Эта интерпретация также помогла объяснить несоответствия в сохранившихся административных документах и продолжительность правления Тиглат-Пилесера III.

Самым древним из трёх обнаруженных царей был Ашур-Убаллит, который, вероятно, правил примерно в 913–912 гг. до н. э. Его имя фигурирует в надписи, описывающей ремонт серебряной посуды, которая использовалась во время церемоний в честь бога Ашура. Эта посуда сначала была освящена царем Тукульти-Нинуртой I, а впоследствии отреставрирована Тукульти-Нинуртой II.

Исследователи полагают, что Ашур-Убаллит, упомянутый в надписи, не мог быть ни одним из ранее известных царей с таким именем. Вместо этого они предположили, что он правил недолго, прежде чем его сверг Адад-Нарари II, чьи собственные надписи, вероятно, были написаны с целью укрепления легитимности его прихода к власти.

Учёные также обнаружили признаки того, что более поздние правители тоже активно изменяли исторические записи. В совокупности эти улики свидетельствуют о том, что политических соперников намеренно исключали из задокументированной истории Ассирии, а не просто забывали.

Ученые также обнаружили признаки того, что более поздние правители тоже активно изменяли исторические записи Фото: Anmar A. Fadhil, Department of Archaeology, University of Baghdad

Авторы отметили, что каждый случай основывался на различных видах доказательств, и некоторые выводы по-прежнему остаются предметом дискуссий. Тем не менее совокупность этих данных позволила составить представление о королевстве, где борьба за престол зачастую была более ожесточённой, чем это следует из официальных записей.

Исследование показало, что официальные записи, даже высеченные на камне или отпечатанные на глине, отражали не только исторические события, но и политические решения, что делает постоянное изучение древних свидетельств важным для формирования более точного представления о прошлом.

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