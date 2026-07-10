К Свиткам Мертвого моря добавилась новая загадка: в Иудейской пустыне нашли необычный артефакт (фото)

В Иудейской пустыне археологи обнаружили резной предмет из тростника, сохранившийся на протяжении почти 3700 лет благодаря сухому климату региона. Обнаруженная в пещере недалеко от Мертвого моря находка стала первым известным артефактом из тростника эпохи средней бронзы, найденным в Южном Леванте.

Радиоуглеродное датирование показало, что возраст предмета находится в диапазоне от 1743 до 1542 годов до н. э. Хотя его первоначальное назначение остаётся неизвестным, исследователи пришли к выводу, что его намеренно украшали, что свидетельствует о возможной роли в ритуальных или погребальных обрядах, пишет Arkeonews.

Очеретину обнаружили в ходе раскопок, проведённых в 2003–2007 годах в самой глубокой камере пещеры № 2. Пещера Вади Мураббаат издавна известна археологическими находками, в частности древними документами и другими артефактами, которые впервые исследовали в 1950-х годах Роланд де Во и Джеральд Ланкестер Хардинг.

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Однако находки эпохи среднего бронзового века в Иудейской пустыне чрезвычайно редки, что делает этот предмет особенно ценным. Пещера расположена на расстоянии более 20 километров от основных центров бронзового века, таких как Иерусалим и Иерихон, что свидетельствует о том, что люди посещали отдаленные пустынные местности по конкретным причинам.

Артефакт длиной около 20 сантиметров и шириной 1,3 сантиметра, вероятно, был изготовлен из местных растений Фото: Susnow, M., Porat, R., & Davidovich, U.

Артефакт длиной около 20 сантиметров и шириной 1,3 сантиметра, вероятно, был изготовлен из местных растений, таких как Phragmites australis или Arundo donax. На поверхности находки вырезаны зигзаги, сетчатые узоры, диагональные линии, точки и простое изображение дерева.

Микроскопическое исследование также выявило следы износа, вызванные многократным использованием, а следы чёрного вещества, вероятно, принадлежали клею, который когда-то использовался для крепления другого предмета. Поскольку тростниковая палочка была слишком хрупкой, чтобы служить рукояткой инструмента или оружия, это крепление, вероятно, имело символическое, а не практическое значение.

Вырезанные узоры совпадают с декоративными мотивами, уже известными по костяным предметам, керамике, деревянным сосудам, шпилькам и металлическим предметам эпохи средней бронзы, найденным на других памятниках. Символы в форме дерева также регулярно появлялись в искусстве бронзового века и часто связывались с религиозными представлениями, хотя исследователи воздержались от придания конкретного значения этой резьбе.

В исследовании отмечается, что, несмотря на то, что камыш в древности широко использовался для изготовления корзин, ковриков, крыш, материалов для письма, музыкальных инструментов и других предметов повседневного обихода, он редко сохраняется в археологических находках, поскольку органические материалы обычно подвергаются разложению.

Эта находка расширяет наши представления о повседневной жизни и символических традициях в эпоху средней бронзы Фото: Susnow, M., Porat, R., & Davidovich, U.

Помимо этого артефакта археологи обнаружили керамику среднего бронзового века, алебастровый кувшин, обломки деревянной расчески, скарабея и бронзовые шпильки — предметы, которые часто ассоциируются с захоронениями в Южном Леванте. По этой причине исследователи предположили, что пещера могла служить местом захоронения, а украшенный тростник мог быть частью погребального инвентаря или другим обрядовым предметом.

Эта находка расширяет наши представления о повседневной жизни и символических традициях эпохи средней бронзы. Она демонстрирует, что органические материалы могли нести те же художественные мотивы, что и камень, дерево, керамика и металл, сохраняя важные свидетельства о людях, живших тысячи лет назад.

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