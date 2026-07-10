До Сувоїв Мертвого моря додалася нова загадка: у Юдейській пустелі знайшли незвичайний артефакт (фото)

У Юдейській пустелі археологи знайшли різьблений предмет з очерету, що зберігся протягом майже 3700 років завдяки сухому клімату регіону. Виявлена у печері поблизу Мертвого моря, знахідка стала першим відомим артефактом з очерету епохи середньої бронзи, знайденим в Південному Леванті.

Радіовуглецеве датування визначило вік предмета в проміжку між 1743 і 1542 роками до н. е. Хоча його первісне призначення залишається невідомим, дослідники дійшли висновку, що його навмисно прикрашали, що свідчить про можливу роль у ритуальних або похоронних обрядах, пише Arkeonews.

Очеретину виявили під час розкопок, проведених у 2003–2007 роках у найглибшій камері печери № 2. Печера Ваді Мураббаат давно відома археологічними знахідками, зокрема стародавніми документами та іншими артефактами, які вперше досліджували у 1950-х роках Роланд де Во та Джеральд Ланкестер Гардінг.

Однак знахідки часів середньої бронзової доби в Юдейській пустелі надзвичайно рідкісні, що робить цей предмет особливо цінним. Печера розташована на відстані понад 20 кілометрів від основних центрів бронзової доби, таких як Єрусалим та Єрихон, що свідчить про те, що люди відвідували віддалені пустельні місцевості з конкретних причин.

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Артефакт, довжиною близько 20 сантиметрів і шириною 1,3 сантиметра, ймовірно, виготовили з місцевих рослин Фото: Susnow, M., Porat, R., & Davidovich, U.

Артефакт, довжиною близько 20 сантиметрів і шириною 1,3 сантиметра, ймовірно, виготовили з місцевих рослин, таких як Phragmites australis або Arundo donax. На поверхні знахідки вирізані зигзаги, сіткоподібні візерунки, діагональні лінії, крапки та просте зображення дерева.

Мікроскопічне дослідження також виявило сліди зносу, спричинені багаторазовим використанням, а сліди чорної речовини, ймовірно, належали клею, який колись використовували для кріплення іншого предмета. Оскільки очеретина була надто крихкою, щоб слугувати ручкою інструмента чи зброї, це кріплення, ймовірно, мало символічне, а не практичне значення.

Вирізані візерунки збігаються з декоративними мотивами, вже відомими з кістяних предметів, кераміки, дерев'яних посудин, шпильок та металевих предметів епохи середньої бронзи, знайдених на інших пам'ятках. Символи у формі дерева також регулярно з'являлися в мистецтві бронзової доби й часто пов'язувалися з релігійними уявленнями, хоча дослідники утрималися від присвоєння конкретного значення цьому різьбленню.

У дослідженні зазначається, що, попри те, що очерет у давнину широко використовувався для виготовлення кошиків, килимків, дахів, матеріалів для письма, музичних інструментів та інших предметів повсякденного вжитку, він рідко зберігається в археологічних знахідках, оскільки органічні матеріали зазвичай піддаються розкладу.

Ця знахідка розширює знання про повсякденне життя та символічні традиції в епоху середньої бронзи Фото: Susnow, M., Porat, R., & Davidovich, U.

Окрім цього артефакту археологи знайшли кераміку середньої бронзової доби, алебастровий глечик, уламки дерев'яного гребінця, скарабея та бронзові шпильки — предмети, які часто асоціюються з похованнями в Південному Леванті. З цієї причини дослідники припустили, що печера могла слугувати місцем поховання, а прикрашений очерет міг бути частиною похоронного інвентарю або іншим обрядовим предметом.

Ця знахідка розширює знання про повсякденне життя та символічні традиції в епоху середньої бронзи. Вона демонструє, що органічні матеріали могли нести ті самі художні мотиви, що й камінь, дерево, кераміка та метал, зберігаючи важливі свідчення про людей, які жили тисячі років тому.

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